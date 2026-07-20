В Киеве возле метро «Лукьяновская» обустроят временный наземный переход после удара рф

В Киеве возле станции метро «Лукьяновская» обустроят временный наземный пешеходный переход. Такое решение было принято после того, как подземный переход возле станции был поврежден в результате российской атаки.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

2 июня 2026, 14:56 Как менялась стоимость проезда в метро Киева, Харькова и Днепра Метро в Киеве может подорожать с 8 до 30 грн уже в июле. В Днепре поездка стоит 10 грн. Харьков – единственный город в Украине, где проезд городским транспортом бесплатный в условиях войны. Как менялась стоимость проезда в метро – на инфографике.

Сейчас коммунальные службы проводят подготовительные работы. Для обустройства светофорного объекта необходимо установить специальные консоли и подключить электропитание, поэтому запуск регулируемого перехода требует дополнительного времени.

После согласования схемы организации дорожного движения с патрульной полицией коммунальщики нанесут дорожную разметку и установят необходимые дорожные конструкции.

В КГГА отметили, что временный переход создают для безопасного передвижения пешеходов в районе станции метро. На первом этапе он будет работать как нерегулируемый, а после завершения монтажа светофорного оборудования станет регулируемым.

Переход обустраивают неподалеку от остановки общественного транспорта.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура, в частности территория вблизи станции метро.

В ту же ночь рф полностью уничтожила завод и склады компании UKRTAC в Киеве. Прямое попадание уничтожило здания, производственное оборудование и имущество компании, однако никто из работников не погиб.

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