Иран заявил об атаке США на атомную электростанцию: МАГАТЭ проверяет информацию

Иран обвинил Соединенные Штаты в атаке на атомную электростанцию Darkhovin, которая находится на стадии строительства. В Тегеране заявили о готовности принять ответные меры, а МАГАТЭ сообщило, что проверяет информацию об инциденте.

Об этом пишет CNN.

Иран заявил, что США нанесли удар по атомной электростанции Darkhovin, которая строится на юге страны. В Тегеране назвали это атакой на мирную инфраструктуру и считают Вашингтон виновным в дальнейшей эскалации.

Такое заявление обнародовал заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. По его словам, страна осуждает атаку и намерена принять ответные меры для защиты своих национальных интересов и безопасности.

В то же время в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что проверяют информацию о возможном ночном ударе по строительной площадке электростанции.

В МАГАТЭ заявили, что объект Darkhovin находится на ранней стадии строительства, поэтому даже в случае подтверждения удара он вряд ли будет представлять радиационную угрозу. Однако представители агентства призвали все стороны воздерживаться от каких-либо военных действий вблизи ядерных объектов, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Напомним, США провели новую, восьмую, серию авиаударов по иранским военным объектам в ответ на гибель двух американских бойцов и пропажу без вести еще одного.

Накануне в CENTCOM отчитались о седьмой серии ударов по инфраструктуре, складам и морским силам Ирана. А президент США Дональд Трамп заявил о намерении усилить атаки, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров, предупредив о катастрофических последствиях в случае отказа.

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