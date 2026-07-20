Цены на нефть достигли месячного максимума

Экономика
Читати українською
Нефть Brent и WTI подорожала до самого высокого уровня за месяц из-за обострения конфликта между США и Ираном и сокращения судоходства через Ормузский пролив.
Getty Images

Мировые цены на нефть продолжают стремительно расти на фоне обострения конфликта между США и Ираном, что привело к сокращению судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters.

Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странамиСамые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

В понедельник фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,09 доллара, или 2,37%, до 90,19 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с 11 июня. На прошлой неделе Brent прибавила 15,9%, что стало крупнейшим недельным приростом с апреля.

В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 1,71 доллара, или 2,07%, до 84,20 доллара за баррель. Это самый высокий уровень с 12 июня. По итогам прошлой недели WTI подорожала на 15,5% – больше всего с начала марта.

Рост цен связывают с новым витком противостояния между США и Ираном после срыва перемирия. Стороны снова активизировали действия в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти.

По данным Reuters, США заявляют о блокировании иранских портов, тогда как Тегеран сообщает о преследовании судов, которые, по его мнению, нарушают правила судоходства в проливе.

Напомним, недавно США нанесли уже восьмую волну авиаударов по иранским военным объектам. В Вашингтоне заявили, что это стало ответом на гибель двух американских военных и исчезновение без вести еще одного бойца.

После этого Иран обвинил США в ударе по атомной электростанции Darkhovin, которая сейчас находится на этапе строительства. В Тегеране заявили, что ответят на такие действия, в то время как МАГАТЭ сообщило, что проверяет информацию о возможном инциденте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
США Иран Нефть Цены на нефть
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц – ISW
После атаки дронов горит подстанция под Алуштой, Крым частично обесточен
ВАКС конфисковал активы экс-начальницы налоговой Черниговщины
Цены на нефть достигли месячного максимума
Антикоррупционный суд признал виновным адвоката из Ивано-Франковска
Россия запустила по Украине почти 100 дронов и две ракеты: сколько целей сбила ПВО
В Киеве возле метро «Лукьяновская» обустроят временный наземный переход после удара рф
США готовятся к расширению войны с Ираном, но сталкиваются с нехваткой ресурсов – СМИ
В Запорожье из-под завалов достали тело 11-летней девочки после российского обстрела
Иран заявил об атаке США на атомную электростанцию: МАГАТЭ проверяет информацию
Больше новостей