Цены на нефть достигли месячного максимума

Мировые цены на нефть продолжают стремительно расти на фоне обострения конфликта между США и Ираном, что привело к сокращению судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

В понедельник фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,09 доллара, или 2,37%, до 90,19 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с 11 июня. На прошлой неделе Brent прибавила 15,9%, что стало крупнейшим недельным приростом с апреля.

В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 1,71 доллара, или 2,07%, до 84,20 доллара за баррель. Это самый высокий уровень с 12 июня. По итогам прошлой недели WTI подорожала на 15,5% – больше всего с начала марта.

Рост цен связывают с новым витком противостояния между США и Ираном после срыва перемирия. Стороны снова активизировали действия в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти.

По данным Reuters, США заявляют о блокировании иранских портов, тогда как Тегеран сообщает о преследовании судов, которые, по его мнению, нарушают правила судоходства в проливе.

Напомним, недавно США нанесли уже восьмую волну авиаударов по иранским военным объектам. В Вашингтоне заявили, что это стало ответом на гибель двух американских военных и исчезновение без вести еще одного бойца.

После этого Иран обвинил США в ударе по атомной электростанции Darkhovin, которая сейчас находится на этапе строительства. В Тегеране заявили, что ответят на такие действия, в то время как МАГАТЭ сообщило, что проверяет информацию о возможном инциденте.

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