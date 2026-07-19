Оккупанты атаковали дронами Изюм на Харьковщине, десятки пострадавших

В воскресенье, 19 июля, российские оккупанты атаковали беспилотниками город Изюм в Харьковской области, в результате чего пострадали 20 человек, среди них – годовалый ребенок.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечается, в результате утренней вражеской атаки на Изюм повреждены пять многоквартирных домов и 20 автомобилей.

Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате сегодняшнего обстрела в Изюме возросло до 20 человек.

Согласно его словам, 10 человек получили взрывные травмы и ранения стеклом. Еще у десятка пострадавших диагностировали острую реакцию на стресс, в частности, у годовалого мальчика.

Напомним, россияне атаковали Киев баллистикой в ночь на 19 июля. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по Киеву возросло до 17 человек. Также известно об одной погибшей женщине.

Также в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова разрушен терминал «Новой почты». Уже известно о трех погибших и по меньшей мере 20 пострадавших людях. Трое из раненых – в тяжелом состоянии.

Как известно, утром 19 июля российская армия также нанесла по Сумам удар, предварительно, семью управляемыми авиабомбами. Погиб мужчина, еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

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