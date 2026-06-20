В Никополе под удар попали авто «Укрпочты», работу передвижных отделений приостановили

«Укрпочта» временно приостанавливает работу передвижных почтовых отделений в Никопольском районе Днепропетровской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщили Министерство развития общин и территорий Украины и сама компания.

В субботу, 20 июня, российские войска снова атаковали район FPV-дронами. Под удар попали два автомобиля «Укрпочты», которые обеспечивали предоставление почтовых услуг в общинах. Оба транспортных средства были уничтожены.

В компании подчеркнули, что во время атаки сотрудники не пострадали – они находились в укрытии во время воздушной тревоги.

В министерстве отметили, что это уже четвертый автомобиль «Укрпочты», потерянный в Никопольском районе только за последнюю неделю в результате российских обстрелов. В связи с этим компания приняла решение приостановить работу передвижных отделений в районе минимум на один день из соображений безопасности. Сейчас прорабатываются альтернативные способы доставки услуг и дополнительные меры защиты персонала.

Напомним, 20 июня БпЛА типа «Шахед» атаковал автозаправочную станцию на юге Одесской области. В результате попадания загорелись газовоз и обшивка здания операторской.

Кроме этого, в Николаеве в результате боевой работы и падения обломков повреждено учреждение дошкольного образования, а также частные дома.

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