США готовятся к расширению войны с Ираном, но сталкиваются с нехваткой ресурсов – СМИ

Соединенные Штаты готовятся к возможному расширению войны с Ираном, однако военные возможности страны ограничены из-за нехватки средств противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасов и трудностей с оперативной переброской дополнительных сил.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

14 июля 2026, 11:45 Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении войны с Ираном – СМИ Президент США Дональд Трамп официально проинформировал Конгресс о возобновлении американских военных операций против Ирана. Пентагон получил разрешение продолжать использование сил в регионе в течение 60 дней.

По данным издания, в воскресенье конфликт между США и Ираном еще больше обострился. Через неделю после возобновления боевых действий погибли как минимум трое американских военнослужащих.

Один из собеседников издания в американской администрации заявил, что Пентагон уже увеличивает количество военной авиации в регионе, однако предупредил, что возможности для дальнейшей эскалации ограничены.

«У нас недостаточно ресурсов для безопасного продолжения операций, и я не думаю, что Белый дом осознает это», – сказал чиновник.

Военные эксперты также считают, что США не готовы к потенциальной наземной операции на территории Ирана. По словам руководителя программы обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса, размещение американских войск вблизи Ормузского пролива стало бы серьезной ошибкой из-за риска ударов со стороны Ирана.

По данным The Washington Post, последние потери американских военных снова обострили вопрос безопасности военных баз США на Ближнем Востоке. С начала нынешней кампании против Ирана погибли по меньшей мере 17 американских военных, еще более 430 получили ранения. Пентагон официально не комментирует эти данные и не проводил открытых брифингов относительно операции с начала мая.

Напомним, недавно США провели новую, восьмую, серию авиаударов по иранским военным объектам в ответ на гибель двух американских бойцов и исчезновение без вести еще одного.

Впоследствии Иран обвинил Соединенные Штаты в атаке на атомную электростанцию Darkhovin, которая находится на стадии строительства. В Тегеране заявили о готовности принять ответные меры, а МАГАТЭ сообщило, что проверяет информацию об инциденте.

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