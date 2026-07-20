Россия запустила по Украине почти 100 дронов и две ракеты: сколько целей сбила ПВО

В ночь на понедельник, 20 июля, российские войска атаковали Украину 94 ударными беспилотниками различных типов, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, оккупанты запускали дроны типа Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующие боеприпасы «Бандероль» и беспилотники-имитаторы «Пародия» с территории россии и временно оккупированных территорий Украины.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны. По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона обезвредила 81 вражеский беспилотник.

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и девяти ударных дронов на девяти локациях. Еще одна управляемая авиационная ракета не достигла своей цели.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура, в частности территория вблизи станции метро.

Из-за этого возле станции «Лукьяновская» обустроят временный наземный пешеходный переход.

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