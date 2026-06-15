В Киеве в результате атаки рф уничтожен крупнейший инновационный терминал «Новой почты»

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В результате массированной российской атаки в Киеве уничтожен крупнейший инновационный терминал «Новой почты». В компании заявили, что все сотрудники находятся в безопасности, а резервные логистические схемы уже работают.
Фото Євген Тафійчук / Facebook

В результате очередной массированной российской атаки в Киеве уничтожен крупнейший инновационный терминал компании «Новая почта».

Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Тафийчук.

По его словам, разрушенный объект был первым в Украине терминалом, оснащённым современным оборудованием для автоматизированной сортировки посылок от компании Vanderlande. Он стал символом инвестиций в развитие, инновационности и внедрения Lean-подходов в логистике.

Тафийчук подчеркнул, что в создание центра были вложены не только финансовые ресурсы, но и опыт, знания и амбиции тысяч сотрудников, которые развивали компанию даже в условиях войны.

«Сегодня враг разрушил терминал, но не способен разрушить главное – людей и ценности компании», – отметил он.

В компании сообщили, что все сотрудники находятся в безопасности, а резервные логистические схемы уже запущены. Доставка посылок продолжается в штатном режиме через альтернативные маршруты.

Напомним, в ночь на 15 июня россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 70 ракет различных типов и более 600 ударных беспилотников.

Очередной комбинированной атаке ракетами и дронами подвергся Киев. Уже известно о пяти погибших и как минимум 35 пострадавших, среди них – дети и беременная женщина. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

В частности, в Киеве под удар попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в столице в результате российской атаки получила повреждения Национальная киностудия имени Александра Довженко – одна из старейших киностудий Украины. На территории объекта возник пожар.

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Киев Новая почта Атака Война с Россией Почта Терминал Обстрел Война в Украине
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