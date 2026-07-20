В Запорожье из-под завалов достали тело 11-летней девочки после российского обстрела

Национальная безопасность
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В Запорожье спасатели деблокировали тело 11-летней девочки из-под завалов дома, разрушенного российским обстрелом.
Запорожская ОВА

В Запорожье выросло количество жертв российского обстрела, который произошел 19 июля. Спасатели деблокировали из-под завалов тело 11-летней девочки.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, ребенок находился под завалами жилого дома, который был разрушен в результате российской атаки. Таким образом количество погибших в Запорожье выросло до трех. Кроме 11-летней девочки, жертвами обстрела стали две женщины в возрасте 71 и 72 года.

По данным Запорожской ОВА, в результате российского удара ранения получил 41 человек.

Напомним, в воскресенье, 19 июля, российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по жилому кварталу Запорожья, попав в многоэтажку.

А днем ранее, 18 июля, российские оккупанты атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего ранения получили пять человек, среди них есть дети.

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