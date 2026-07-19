В Европейском Союзе растут разногласия относительно введения нового пакета санкций против россии. Ряд государств-членов требует исключений или блокирует отдельные ограничения, опасаясь негативных последствий для собственных компаний и экономики.

Об этом пишет Financial Times.

13 июля 2026, 04:58 ЕС хочет смягчить новый пакет санкций против рф: кого уберут из списка кроме патриарха Кирилла Болгария добилась исключения патриарха Кирилла и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова из проекта 21-го пакета санкций ЕС противроссии.

Сообщается, что в ЕС не могут согласовать новый пакет санкций против рф из-за позиции нескольких стран-членов, выступающих против некоторых ограничений. Речь идет о мерах, которые потенциально могут навредить бизнесу в их странах. Из-за этого, по данным FT, санкционное единство ЕС под угрозой.

По данным издания, Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия либо добиваются послаблений, либо полностью блокируют отдельные предложения Брюсселя. Поскольку для принятия пакета санкций необходима поддержка всех членов ЕС, переговоры между послами стран продолжались несколько дней, однако компромисса достичь не удалось.

Дипломаты, с которыми пообщались журналисты, утверждают, что все больше правительств не готовы поддерживать жесткие санкционные решения, если те как-то влияют на экономические интересы их стран.

В частности, Греция не готова поддержать весь пакет санкций без разрешения на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Свою позицию греки объясняют тем, что такой запрет нанесет значительный ущерб греческой судоходной компании Dynagas.

Тем временем Германия и Португалия предлагают исключить из санкций запрет на импорт российской рыбы, Франция и Италия выступают за смягчение ограничений по выдаче виз российским военным, а Австрия настаивает на размораживании части российских активов для компенсации потерь банка Raiffeisen.

Собеседники FT предполагают, что большое количество требований об исключениях может существенно ослабить эффективность нового санкционного пакета. Также они говорят, что ЕС практически исчерпал возможности для новых санкций против россии, так как введение новых ограничений будет вредить крупному европейскому бизнесу.

В настоящее время принятие 21-го пакета санкций зависит от того, смогу ли страны ЕС найти компромисс между поддержкой Украины и защитой собственных экономических интересов.

Напомним, 9 июня в ЕС анонсировали 21-й пакет санкций против россии, который должен был давить на ее финансы, энергетику, рыболовство и криптовалюту.

Однако 13 июля министры иностранных дел стран ЕС так и не смогли его согласовать.

Ранее по требованию Болгарии из санкционного списка уже вычеркнули главу РПЦ Кирилла и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.

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