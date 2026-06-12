В Запорожье сгорел терминал «Новой почты» после удара российского дрона

Российская оккупационная армия 12 июня атаковала ударными дронами терминал логистического оператора «Новая почта» в городе Запорожье. После попадания БПЛА произошел пожар.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Телеграм-канале и опубликовал кадры с места удара.

«Поврежден терминал логистического оператора – россияне продолжают атаки на Запорожье. Вражеский беспилотник повредил помещение, возник пожар», – говорится в сообщении Федорова.

12 июня 2026, 09:13 Силы ПВО в течение ночи обезвредили более сотни российских беспилотников В ночь на 12 июня российские войска атаковали Украину 117 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 102 цели.

По его данным, к счастью, никто не пострадал.

Чиновник не называет оператора, однако, судя по фото и видео, речь может идти о «Новой почте», ведь фасад и мебель выполнены в фирменных цветах почтового оператора. В компании пока атаку не комментировали.

Также кадры свидетельствуют, что помещение сильно пострадало: разрушена часть фасада, повреждены металлические конструкции, электропроводка и мебель компании.

Кроме того, сегодня утром под вражеский удар попал один из торговых центров областного центра. По предварительной информации, пострадала женщина. Она получила осколочное ранение, медики оказывают ей необходимую помощь. Отмечается, что состояние пострадавшей не тяжелое. Также повреждены автомобили, припаркованные вблизи торгового центра.

Сейчас в городе все еще сохраняется угроза ударных БПЛА. Власти просят жителей находиться в безопасных местах.

Напомним, ночью 8 июня российские войска атаковали Харьков и Одесскую область беспилотниками. В Харькове разрушен склад «Укрпочты», а в Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура.

А 5 июня в Киеве на территории сортировочного почтового терминала произошел взрыв во время осмотра одной из посылок. В результате инцидента погиб мужчина, еще двое сотрудников получили ранения.

Через несколько дней правоохранители задержали мужчину, который устроил взрыв на терминале «Новой почты» в Оболонском районе Киева. Тогда в результате инцидента погиб работник отделения, еще два человека получили ранения.

Также россия ночью 12 июня атаковала железнодорожные объекты в Сумской области, есть погибшая и раненая. Под атакой оказались станции, вокзалы, посты электрической сигнализации и подстанции «Укрзализныци».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.