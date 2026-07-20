После атаки дронов горит подстанция под Алуштой, Крым частично обесточен

Ударные дроны в ночь на 20 июля массово атаковали Алушту и еще ряд населенных пунктов на ВОТ Крыма. В результате удара БПЛА произошел пожар на электроподстанции в Алуште, а в западной, южной и восточной частях полуострова частично пропал свет.

Об этом сообщают местные мониторинговые каналы и оккупационное «Крымэнерго».

По данным очевидцев и мониторинговых ресурсов, серия взрывов всколыхнула Алушту, Ялту, Феодосию и Керчь.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

На электрической подстанции «Приветное» напряжением 110/10 кВ, по данным со спутника, произошло возгорание, пишет «Крымский ветер». Взрывы в Алуште были слышны около полуночи, а уже в 00:40 в городе пропал свет.

Как известно, эта подстанция – ключевой объект энергетической инфраструктуры компании «Крымэнерго». Она расположена в Алуштинском округе и обеспечивает светом Приветное, Канакскую балку, а также курортные и туристические зоны Южного берега Крыма.

Тем временем предприятие «Крымэнерго» сообщило о перебоях с электроснабжением и заявило, что продолжаются аварийно-восстановительные работы.

«Электроснабжение восстанавливают по мере технической возможности энергосети», – говорится в сообщении компании.

Официальных заявлений «руководства» города, оккупационной администрации Алушты на данный момент нет.

В ту же ночь, по данным «Крымского ветра», БПЛА ударили по военному аэродрому в Ейске Краснодарского края рф, где возник пожар. По данным спутниковой съемки, очаг возгорания зафиксировали в районе склада горюче-смазочных материалов.

Напомним, также в ночь на 20 июля под атакой беспилотников оказалась Московская область. Российские власти заявили о десятках якобы сбитых дронов, тогда как в сети сообщают о взрывах, пожарах и возможном поражении одного из крупнейших логистических центров Wildberries.

Перед этим БПЛА атаковали ряд регионов рф. В результате ударов в Ногинске загорелась нефтебаза, а в Электростали вспыхнул один из крупнейших складских комплексов Wildberries.

Также 19 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Михайловске Ставропольского краю рф. По данным местных пабликов, этот объект попал под удар уже в третий раз за этот месяц.

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