ВАКС конфисковал активы экс-начальницы налоговой Черниговщины

Высший антикоррупционный суд конфисковал активы стоимостью 8,5 млн грн, приобретенные бывшей начальницей Главного управления Государственной налоговой службы в Черниговской области Людмилой Слотюк, ее матерью и сыном.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, САП подала иск к Слотюк, ее матери и сыну. По данным САП, в течение 2021-2023 годов Слотюк и ее родственники приобрели в собственность автомобиль Volvo, квартиру и четыре паркоместа в жилом комплексе Киева общей стоимостью 8,4 млн грн. Однако анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

«ВАКС удовлетворил иск прокурора САП, признал необоснованными и взыскал в доход государства активы на сумму более 8,5 млн грн, приобретенные начальником ГУ ГНС в Черниговской области Л. Слотюк, ее матерью и сыном. Решением ВАКС иск удовлетворен и взысканы в доход государства активы на общую сумму около 8,5 млн грн. Отметим, что иск был основан на материалах НАПК, ГБР и доказательствах, собранных прокурором САП», – информирует прокуратура.

Напомним, прокурор САП подал иск о конфискации активов экс-начальника ГУ ГНС в Одесской области Руслана Хвана. Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 2018 выпуска и Audi RSQ8 2020 выпуска, приобретенные за 300 тыс. и 1,4 млн грн соответственно. Однако рыночная стоимость этих автомобилей значительно выше – более 5,3 млн грн. Впоследствии семья экс-чиновника продала автомобиль Audi по рыночной стоимости, а за полученные средства приобрела автомобиль BMW X7 xDrive. Анализом доходов и расходов экс-чиновника и его семьи установлена ​​невозможность приобретения этого имущества за счет законных источников.

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