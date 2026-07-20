Определился победитель чемпионата мира по футболу-2026

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года. В финале испанцы минимально обыграли действующих чемпионов мира, сборную Аргентины, благодаря голу Феррана Торреса в добавочное время.
Об этом сообщается на официальной странице FIFA World Cup в соцсети X.
Сборная Испании завоевала титул чемпиона мира по футболу 2026 года, победив в финале Аргентину со счетом 1:0.
Решающий матч состоялся на стадионе Метлайф в штате Нью-Джерси (США). Основное время победителя не определило, а судьбу поединка решил гол Феррана Торреса на 106-й минуте овертайма.
Аргентина, приехавшая на турнир в статусе действующего чемпиона мира, завершала дополнительное время в меньшинстве после удаления одного из игроков.
Для сборной Испании этот чемпионский титул стал вторым в истории и первым с 2010 года.
Обе команды подошли к финалу без единого поражения на турнире. Испания стартовала с ничьей против Кабо-Верде (0:0), после чего одержала шесть побед подряд. Аргентина же выиграла все семь своих матчей до финала, однако не смогла защитить чемпионский титул.
Напомним, в этот раз в Чемпионате мира приняли участие 48 сборных, это на треть больше, чем в предыдущих турнирах, что повлияло и на количество матчей.
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