Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года. В финале испанцы минимально обыграли действующих чемпионов мира, сборную Аргентины, благодаря голу Феррана Торреса в добавочное время.

Об этом сообщается на официальной странице FIFA World Cup в соцсети X.

10 июля 2026, 18:44 Футбольные фаны: за какие команды болеют Зеленский, Макрон, Стармер и другие лидеры стран Европы «Слово и дело» показывает на инфографике, за какие футбольные клубы болеют лидеры европейских стран – от Владимира Зеленского до Фридриха Мерца.

Сборная Испании завоевала титул чемпиона мира по футболу 2026 года, победив в финале Аргентину со счетом 1:0.

Решающий матч состоялся на стадионе Метлайф в штате Нью-Джерси (США). Основное время победителя не определило, а судьбу поединка решил гол Феррана Торреса на 106-й минуте овертайма.

Аргентина, приехавшая на турнир в статусе действующего чемпиона мира, завершала дополнительное время в меньшинстве после удаления одного из игроков.

Для сборной Испании этот чемпионский титул стал вторым в истории и первым с 2010 года.

Обе команды подошли к финалу без единого поражения на турнире. Испания стартовала с ничьей против Кабо-Верде (0:0), после чего одержала шесть побед подряд. Аргентина же выиграла все семь своих матчей до финала, однако не смогла защитить чемпионский титул.

Напомним, в этот раз в Чемпионате мира приняли участие 48 сборных, это на треть больше, чем в предыдущих турнирах, что повлияло и на количество матчей.

А на инфографике «Слово и дело» можно узнать за какие команды болеют Зеленский, Макрон, Стармер и другие лидеры стран Европы.

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