Россияне атаковали отделение «Новой почты» в Запорожье, погиб водитель

Национальная безопасность
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Во время российской атаки на Запорожье FPV-дроны попали в отделение Новой почты. Погиб 50-летний водитель компании.
novaposhta.ua

Вечером 3 июля российские войска атаковали Запорожье FPV-дронами. Под удар попало отделение №7 «Новой почты», в результате чего погиб сотрудник компании.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в публикации, после атаки на место происшествия оперативно прибыли спасатели, работники экстренных служб и правоохранители. Жертвой российского удара стал 50-летний водитель Валерий Гафыкин, работавший в компании.

В «Новой почте» сообщили, что несмотря на повреждение отделения, логистические маршруты были оперативно перестроены, поэтому задержек с доставкой посылок не ожидается.

Также в компании заявили, что все отправления клиентов остались невредимыми.

Напомним, оккупационная армия вечером 3 июля нанесла удар по промышленному предприятию в Запорожье. В результате атаки два человека погибли и еще 17 получили ранения.

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