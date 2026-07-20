Взрывы, пожары и перекрытый Крымский мост: что известно о ночной атаке на Крым

В ночь на 20 июля в временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов на фоне сообщений об атаке беспилотников.

Оккупационные власти заявили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту. Впоследствии движение возобновили, однако через некоторое время мост снова закрыли для автотранспорта.

По информации местных Telegram-каналов, взрывы звучали в районе Ялты, Севастополя, Керчи, Алушты и Балаклавы. В Севастополе, в частности на мысе Фиолент, сообщали о работе мобильных огневых групп, а в Керчи очевидцы опубликовали видео, на котором, как утверждается, пытались сбить беспилотник.

Также в сети появились фото и видео масштабного пожара на холме Дарсан в Ялте.

Кроме того, Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на неподтвержденные данные сообщил о возможном попадании по электроподстанции 110/10 кВ в Алуште и по воинской части пограничной службы ФСБ в районе поселка Семидворье. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также сообщалось о звуках работы мобильных огневых групп в районе Балаклавской ТЭС.

Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.

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