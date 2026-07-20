Масштабный пожар вспыхнул в Подмосковье после дроновой атаки: куда могли ударить

В ночь на 20 июля Московская область оказалась под атакой беспилотников. Российские власти заявили о десятках якобы сбитых дронов, тогда как в сети сообщают о взрывах, пожарах и возможном поражении одного из крупнейших логистических центров Wildberries.

Об этом сообщают мэр Москвы Сергей Собянин, росСМИ, российские пропагандисты, Astra, Exilenova+, Supernova+.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

Ночью в Московской области и ряде других регионов россии объявили ракетную опасность на фоне атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила десятки дронов, летевших к столице.

По его словам, сначала было уничтожено 27 беспилотников, затем он сообщил еще об 11, а позже общее количество якобы сбитых БпЛА выросло до 58. О возможных последствиях ударов Собянин не сообщил, отметив лишь, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

На фоне атаки ракетную опасность также объявляли в Ярославской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Новгородской, Вологодской, Белгородской, Курской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской и Тульской областях.

Росавиация ввела временные ограничения на работу московских аэропортов. В частности, аэропорты Внуково и Домодедово работали с ограничениями, а Жуковский временно приостановил прием и отправку рейсов.

В то же время российские Telegram-каналы и OSINT-аналитики сообщают о взрывах и пожарах в Московской области.

По их данным, беспилотники могли поразить логистический комплекс компании Wildberries в деревне Коледино, а также склады компании в Подольске. Эти объекты считаются одними из крупнейших логистических хабов маркетплейса.

В сети также распространялись видео, на которых работники Wildberries покидают территорию складов во время воздушной тревоги. Официально информацию о поражении логистических центров компания пока не подтверждала.

Кроме логистического хаба, дроны также могли поразить нефтебазу.

Напомним, этой ночью во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов на фоне сообщений об атаке беспилотников. Под ударом могли оказаться объекты энергетической инфраструктуры.

Накануне же БПЛА атаковали ряд регионов рф, в частности Подмосковье. В результате этого в Ногинске загорелась нефтебаза, а в Электростали вспыхнул один из крупнейших складских комплексов Wildberries.

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