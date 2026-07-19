Стало известно, кого назначили новым командиром 155-й ОМБр вместо арестованного Лучанова

Новым командиром 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской вместо арестованного Станислава Лучанова стал его заместитель Андрей Крока.

Об этом пресс-служба 155-й ОМБр сообщает в соцсетях.

11 июля 2026, 17:32 Комбриг 155-й бригады самовольно покинул место службы на фоне скандала с похищением гражданских Командир 155-й ОМБр Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его местонахождение устанавливают.

Отмечается, что сегодня, 19 июля, боевое знамя 155 отдельной механизированной бригады получил командир бригады полковник Андрей Крока.

«Сегодня произошло торжественное событие для 155 отдельной механизированной бригады – Боевое знамя получил командир бригады полковник Андрей Крока», – говорится в сообщении.

При этом во время этой церемонии новоназначенный командир выразил уверенность, что бригада сможет восстановить свое «светлое имя».

«Несмотря на все испытания и тяжелые бои на Покровском направлении, бригада продолжает бороться, защищать нашу страну и приближать Победу. Я верю, что вместе мы восстановим светлое имя 155 отдельной механизированной бригады», – заявил Крока.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июня семь человек проникли во двор двух братьев из села Калиновка на Киевщине и силой вывезли их в неизвестном направлении. По версии следствия, мотивом стала месть за бытовой конфликт братьев с женой Лучанова, а тела погибших позже обнаружили в лесополосе в Полтавской области.

11 июля СМИ написали, что командир бригады самовольно оставил воинскую часть, после чего правоохранители объявили его в розыск. Девятерых его подчиненных тогда же отстранили от службы из-за подозрения в причастности к исчезновению мужчин.

Вечером Лучанову официально сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве.

Уже 14 июля стало известно, что экс-комбрига 155-й ОМБР Лучанова взяли под стражу.

Кроме этого стало известно, что до 155-й ОМБр Лучанов занимал должность начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка «Скала», который ранее также оказался в центре скандала. Журналисты-расследователи заявляли о возможных пытках, жестоком обращении и гибели как минимум 26 бойцов этого полка при различных обстоятельствах.

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