Стало известно, кого назначили новым командиром 155-й ОМБр вместо арестованного Лучанова

Новым командиром 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской вместо арестованного Станислава Лучанова стал его заместитель Андрей Крока.
Об этом пресс-служба 155-й ОМБр сообщает в соцсетях.
Отмечается, что сегодня, 19 июля, боевое знамя 155 отдельной механизированной бригады получил командир бригады полковник Андрей Крока.
«Сегодня произошло торжественное событие для 155 отдельной механизированной бригады – Боевое знамя получил командир бригады полковник Андрей Крока», – говорится в сообщении.
При этом во время этой церемонии новоназначенный командир выразил уверенность, что бригада сможет восстановить свое «светлое имя».
«Несмотря на все испытания и тяжелые бои на Покровском направлении, бригада продолжает бороться, защищать нашу страну и приближать Победу. Я верю, что вместе мы восстановим светлое имя 155 отдельной механизированной бригады», – заявил Крока.
Напомним, в ночь с 27 на 28 июня семь человек проникли во двор двух братьев из села Калиновка на Киевщине и силой вывезли их в неизвестном направлении. По версии следствия, мотивом стала месть за бытовой конфликт братьев с женой Лучанова, а тела погибших позже обнаружили в лесополосе в Полтавской области.
11 июля СМИ написали, что командир бригады самовольно оставил воинскую часть, после чего правоохранители объявили его в розыск. Девятерых его подчиненных тогда же отстранили от службы из-за подозрения в причастности к исчезновению мужчин.
Вечером Лучанову официально сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве.
Уже 14 июля стало известно, что экс-комбрига 155-й ОМБР Лучанова взяли под стражу.
Кроме этого стало известно, что до 155-й ОМБр Лучанов занимал должность начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка «Скала», который ранее также оказался в центре скандала. Журналисты-расследователи заявляли о возможных пытках, жестоком обращении и гибели как минимум 26 бойцов этого полка при различных обстоятельствах.
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