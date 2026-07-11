Экс-комбригу 155-й бригады объявили подозрение в похищении и убийстве гражданских: что известно

Национальная безопасность
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В Киевской области правоохранители разоблачили группу, которую подозревают в похищении и убийстве двух гражданских. Подозрение получил бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов, которого также разыскивают после самовольного оставления воинской части.
Фото: t.me/UA_Military_Police

В Киевской области правоохранители разоблачили организованную группу, которую подозревают в похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей. Среди фигурантов дела – бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов.

Об этом сообщают Военная служба правопорядка в ВС Украины, Генштаб ВСУ, Сухопутные войска ВСУ.

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По данным следствия, в ночь на 28 июня группа лиц проникла во двор двух братьев в Киевской области и насильно вывезла их в неизвестном направлении. По информации правоохранителей, по делу задержали девятерых военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.

Как сообщили в Военной службе правопорядка, масштабную спецоперацию провели по поручению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. К ней привлекли подразделения военной службы правопорядка и следователей полиции Киевской области.

Сообщается, что правоохранители установили всех известных участников преступления, задокументировали их деятельность, провели задержания в нескольких регионах Украины и собрали необходимую доказательную базу.

Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Станиславу Лучанову, а также другим установленным участникам группы, сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве.

В командовании ВСУ подчеркнули, что независимо от воинского звания или должности все причастные будут нести ответственность в случае доказательства вины. После резонансного дела в армии также усилили внутренний контроль, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

В то же время Сухопутные войска ВСУ заявили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют все необходимые материалы и способствуют проведению следственных действий. Однако часть информации на данный момент не разглашают, чтобы не навредить расследованию.

Генеральный штаб ВСУ также подтвердил, что местонахождение Станислава Лучанова, самовольно оставившего воинскую часть, до сих пор устанавливают правоохранители. Все военнослужащие, фигурирующие в уголовном производстве, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно оставил воинскую часть на фоне скандала с похищением гражданских. Сейчас его ищут.

Как известно, Лучанов возглавил 155 ОМБр в феврале 2026 года. До этого он занимал должность начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка «Скеля», который ранее также оказался в центре скандала. Журналисты-расследователи заявляли о возможных пытках, жестоком обращении и гибели по меньшей мере 26 бойцов этого полка при разных обстоятельствах.

Из-за сообщений об издевательствах над военнослужащими в полку «Скеля» омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал неотложную проверку. Будут проверяться факты возможных пыток, создания подпольных тюрем и доведения до самоубийства.

На фоне этих событий командира полка «Скеля» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей.

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