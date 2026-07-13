Полиция раскрыла детали убийства братьев в Калиновке, в котором подозревают военных 155-й ОМБр

В результате спецопераций были задержаны девять военнослужащих, подозреваемых в похищении, незаконном лишении свободы и жестоком убийстве двух гражданских лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

13 июля 2026, 13:38 Правоохранители задержали комбрига 155-й ОМБр Станислава Лучанова Правоохранители задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова. Всего по делу об убийстве двух гражданских на Киевщине задержали уже 10 человек.

Как отмечается, двое братьев перестали выходить на связь, а через несколько дней правоохранители обнаружили их тела закопанными в лесополосе на территории Полтавской области.

Уточняется, что сообщение о безвестном исчезновении братьев поступило в полицию Киевской области 3 июля. Сразу после этого следователи и оперативники начали масштабный комплекс розыскных мероприятий.

«Во время осмотра места жительства пропавших полицейские обнаружили признаки совершения тяжкого преступления: поврежденное оборудование системы видеонаблюдения, следы выстрелов и другие вещественные доказательства. Правоохранители обработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, которые позволили поэтапно воссоздать хронологию преступления», – говорится в сообщении.

В результате спецопераций были задержаны девять подозреваемых. Все они являются военнослужащими.

По данным расследования, между одним из братьев и местной жительницей накануне преступления возник словесный конфликт из-за того, что молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах. В ответ на замечания братья использовали нецензурную лексику. Впоследствии муж односельчанки, являющийся военнослужащим, потребовал извинений перед его женой, однако мужчины в грубой форме отказали.

«Решив отомстить, злоумышленник привлек к преступному плану других военнослужащих. По данным следствия, фигуранты проникли на территорию домовладения потерпевших, применяя огнестрельное оружие, силой вывезли на автомобиле двух мужчин в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, после чего убили», – заявили в пресс-службе полиции.

Как сообщается, 9 июля полицейские установили место сокрытия тел убитых. При осмотре обнаружены многочисленные огнестрельные ранения, свидетельствующие об особой жестокости совершенного преступления.

«В ходе дальнейших следственных действий полицейские задержали еще одного военнослужащего, которому сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух лиц. Именно он во время следственного эксперимента указал место, где были спрятаны тела погибших», – говорится в сообщении.

Восьми фигурантам правоохранители сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы и похищение людей. Им грозит до десяти лет за решеткой.

Еще одному из фигурантов сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух лиц. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Стоит отметить, сегодня стало известно, что в Киеве задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова, которого подозревают в причастности к похищению и убийству двух гражданских в Киевской области.

Напомним, 11 июля Военная служба правопорядка сообщила о разоблачении организованной группы, участников которой подозревают в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских на Киевщине.

По данным следствия, после совместной спецоперации ВСП и Национальной полиции подозрения объявили бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Станиславу Лучанову, а также другим установленным участникам группы. Им инкриминируют незаконное лишение свободы и умышленное убийство двух людей.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что экс-комбриг самовольно оставил воинскую часть. В то же время всех военнослужащих, фигурирующих в уголовном производстве, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По информации СМИ, жертвами преступления стали братья Максим и Роман Мосейчуки, один из которых был ветераном российско-украинской войны.

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