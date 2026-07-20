Обвиняемый судья Западного апелляционного хозсуда отказался от соглашения

Высший антикоррупционный суд отказался утверждать соглашение о признании виновности, заключенное с судьей Западного апелляционного хозяйственного суда Олегом Матущаком в рамках уголовного производства по незаконному обогащению и недостоверному декларированию.

Такое решение 13 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, судья Матущак пошел на соглашение о признании виновности. Он обязался обеспечить перечисление 12 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины в течение 3 месяцев. Однако позже сам судья сообщил, что не сможет обеспечить перечисление этих средств, потому что третье лицо отказалось это сделать.

«Отказать в утверждении соглашения от 11 июня 2026 года о признании виновности, заключенной между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подозреваемым (Матущаком – ред.) с участием защитника, которое согласовано заместителем генерального прокурора - руководителем САП и продолжить досудебное расследование в уголовном производстве в общем порядке», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении судьи Западного апелляционного хозсуда Олегу Матущаку. По данным следствия, действия судьи квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Следствие установило, что в 2020-2023 годах судья приобрел элитную недвижимость во Львове - квартиру и паркоместо общей стоимостью 16,7 млн ​​грн. Чтобы скрыть активы, имущество было оформлено на тещу.

Правоохранители отмечают, что официальные доходы и сбережения судьи не позволяли совершить такую ​​покупку. Кроме того, в декларациях за 2022-2023 годы он не указал информацию о пользовании арендованным жильем.

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