«Отвечаем справедливо»: Зеленский подтвердил удары по Московскому региону

В ночь на 20 июля Московский регион массово атаковали дроны Сил обороны. Поражены логистические объекты и нефтебаза в Московской области рф.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале.

По данным президента, пораженные объекты находились в 400 км от украинской границы. Также Зеленский подтвердил удары по «теневым танкерам» и сухогрузам рф в Черном море. Поражены два танкера и четыре сухогруза оккупантов.

20 июля 2026, 09:20 Россия запустила по Украине почти 100 дронов и две ракеты: сколько целей сбила ПВО Воздушные силы сообщили, что ночью 20 июля рф выпустила по Украине 94 дрона и две ракеты. Зафиксированы попадания на девяти локациях.

«Московский регион. Есть результаты работы наших дальнобойных санкций по логистическим объектам и нефтебазе. Спасибо воинам Сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций», – написал Зеленский.

Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что эту войну нужно завершать, и это возможно только усиливая давление на россию. Тем временем Украина делает все, чтобы уменьшить военный потенциал рф.

«Справедливо отвечаем на каждый российский удар по нашим городам и громадам», – добавил президент.

Напомним, в ночь на 20 июля о массовой атаке беспилотников на Московскую область писали очевидцы и мониторинговые ресурсы. Российские власти заявляли о десятках якобы сбитых дронов, тогда как в сети писали о многочисленных взрывах, пожарах и поражении одного из крупнейших логистических центров Wildberries.

Также БПЛА массово атаковали Алушту и еще ряд населенных пунктов на ВОТ Крыма. В результате удара дронов произошел пожар на электроподстанции в Алуште, а в западной, южной и восточной частях полуострова частично пропал свет.

Тем временем аналитики сообщили, что с начала июля российская армия применила против Украины больше баллистических ракет, чем способна произвести за один месяц.

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