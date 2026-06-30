«Позорная история»: Сырский высказался о скандале вокруг полка «Скала»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на журналистское расследование о возможных случаях пыток и доведения военнослужащих до самоубийства в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

Заявление главкома прозвучало во время интервью ТСН.

17 июня 2026, 12:23 Полк «Скала»: что известно о гибели новобранцев, позиция командования и омбудсмена Смерть новобранцев в полку «Скала». Что известно о скандале, связанном с возможным избиением военнослужащих, и о расследовании случившегося.

«Это позорная история в плане того, что она вообще существует в Вооруженных силах воюющей страны, где военнослужащий должен погибать не в тылу точно, а должен готовиться к защите своего государства», – сказал он.

Сырский сообщил, что еще зимой после появления первых сообщений в полку работали Военная служба правопорядка, военный омбудсмен и специальные комиссии. По результатам проверок командование докладывало об устранении выявленных нарушений, а отдельных военнослужащих перевели в другие подразделения.

После обнародования новых материалов Генеральный штаб направил в полк комплексную комиссию под руководством одного из заместителей начальника Генштаба, бригадного генерала Шевченко.

Главком добавил, что главная задача комиссии – проверить все возможные места, где могли происходить нарушения, осмотреть полигоны и установить местонахождение лиц, фигурирующих в деле.

«Сделаем все для того, чтобы все эти случаи были разоблачены и все нарушители, в зависимости от того, какие они совершили нарушения, были наказаны», – пообещал Сырский.

Напомним, что в мае журналисты «Суспільного» рассказали истории пяти военнослужащих из Франковщины, которые умерли за первые две недели службы в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

Резонанс вокруг «Скалы» усилился после журналистского расследования «Бабеля», в котором, со ссылкой на показания очевидцев, говорилось о возможных системных нарушениях прав военнослужащих. В частности, описываются случаи вероятных пыток, жестокого обращения и гибели не менее 26 человек при различных обстоятельствах.

После этого уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал срочную проверку заявлений об издевательствах над бойцами в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Будут расследоваться факты вероятных пыток, создания нелегальных мест содержания и доведения военных до самоубийства.

Несколько дней назад стало известно, что командира 425 отдельного штурмового полка «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

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