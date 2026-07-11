Комбриг 155-й бригады самовольно покинул место службы на фоне скандала с похищением гражданских

Национальная безопасность
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Командир 155-й ОМБр Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его местонахождение устанавливают.
Фото: 155-ombr.mil.gov.ua

Командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его местонахождение устанавливают.

Об этом сообщило Оперативное командование «Север» на фоне информации о возможном похищении людей бойцами бригады, опубликованной порталом hromadske.

Полк «Скала»: что известно о гибели новобранцев, позиция командования и омбудсменаСмерть новобранцев в полку «Скала». Что известно о скандале, связанном с возможным избиением военнослужащих, и о расследовании случившегося.

По информации журналистов, которые ссылаются на источники в Силах обороны и правоохранительных органах, правоохранители задержали девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир одного из батальонов. Их подозревают в похищении двух гражданских мужчин в Киевской области в ночь на 28 июня. Утверждается, что семь человек насильно вывезли братьев в неизвестном направлении, а их местонахождение до сих пор остается неизвестным.

В ОК «Север» не комментировали обстоятельства уголовного производства, однако подтвердили, что по факту происшествия продолжаются следственные действия, а командование оказывает правоохранителям полное содействие. Также там сообщили, что все фигуранты расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следствием.

«Местонахождение командира в/ч А5001, самовольно покинувшего место службы, устанавливается», – говорится в сообщении командования.

В ОК также «Север» подчеркнули, что все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку, а виновные будут нести ответственность согласно закону.

Стоит отметить, что Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года, а до этого он был начальником штаба 425 полка 425-го отдельного штурмового полка «Скала», вокруг которого также разразился скандал. Так, ранее журналисты описали в своем расследовании случаи вероятных пыток, жестокого обращения и гибели не менее 26 человек при различных обстоятельствах в «Скале».

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал срочную проверку заявлений об издевательствах над бойцами в полку «Скала». Будут расследоваться факты вероятных пыток, создания нелегальных мест содержания и доведения военных до самоубийства.

На фоне скандала командира 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей.

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