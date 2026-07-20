Атака рф на Павлоград: двое погибших, более 10 пострадавших

Национальная безопасность
Читати українською
20 июля россия атаковала Павлоград Днепропетровской области. В результате авиаудара пострадали более 10 человек и двое погибли.
ГСЧС Украины

Российская оккупационная армия 20 июля нанесла авиаудар по городу Павлоград в Днепропетровской области. Известно о двух жертвах, более 10 человек ранены.

Об этом информирует начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Телеграм-канале.

«Враг нанес удар по Павлограду. Два человека погибли, еще 15 получили ранения», – написал Ганжа.

По его данным, в состоянии средней тяжести госпитализированы двое мужчин 56-ти и 38-ми лет, а также женщины 87-ми и 48-ми лет.

В городе изувечены многоквартирные дома и гражданские автомобили.

«11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных – 13-летняя девочка. Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно», – уточнил Ганжа.

По данным ГСЧС, в поврежденной многоэтажке возник пожар. Горели несколько квартир. Также загорелись автомобили во дворе.

«Во время ликвидации пожаров чрезвычайники спасли 10 человек, среди них – 2 детей», – говорится в сообщении ГСЧС.

Как известно, в ночь на понедельник, 20 июля, российские войска атаковали Украину 94 ударными беспилотниками разных типов, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Напомним, 19 июля россия атаковала гражданское судно GOLDEN LEO вблизи Одесской области, которое шло на выход из украинского порта с грузом. Администрация морских портов Украины сообщила о как минимум 10 погибших.

Кроме этого, 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, пострадали четверо членов экипажа.

Также в Запорожье выросло до трех количество жертв российского обстрела, который произошел 19 июля. Спасатели деблокировали из-под завалов тело 11-летней девочки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Пострадавшие Жертвы Павлоград Днепропетровская область Война Авиаудар Обстрел Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

СБУ подвела итоги еще одной недели 40-дневной операции: какие стратегические объекты рф поражены
Кир Стармер официально покинул пост премьер-министра Великобритании
инфографикаУкраинские НРК: характеристики «Бандуры», «Вепря», NUMO и других наземных платформ
Двое бойцов «Скалы» попали в плен рф в Константиновке – заявление полка
Атака рф на Павлоград: двое погибших, более 10 пострадавших
Военные впервые атаковали оккупантов FPV-дронами, запущенными с морских катеров
Оккупанты снова ударили УАБами по Запорожью, есть жертва и раненые
На Львовщине пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП, жертвами стали трое подростков
ВАКС уменьшил залог бизнесмену по делу дронов для Госпогранслужбы
В Константиновке находятся до 145 оккупантов, ВСУ проводят зачистку ДРГ – Сырский
Больше новостей