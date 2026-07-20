Атака рф на Павлоград: двое погибших, более 10 пострадавших

Российская оккупационная армия 20 июля нанесла авиаудар по городу Павлоград в Днепропетровской области. Известно о двух жертвах, более 10 человек ранены.

Об этом информирует начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Телеграм-канале.

«Враг нанес удар по Павлограду. Два человека погибли, еще 15 получили ранения», – написал Ганжа.

По его данным, в состоянии средней тяжести госпитализированы двое мужчин 56-ти и 38-ми лет, а также женщины 87-ми и 48-ми лет.

В городе изувечены многоквартирные дома и гражданские автомобили.

«11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных – 13-летняя девочка. Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно», – уточнил Ганжа.

По данным ГСЧС, в поврежденной многоэтажке возник пожар. Горели несколько квартир. Также загорелись автомобили во дворе.

«Во время ликвидации пожаров чрезвычайники спасли 10 человек, среди них – 2 детей», – говорится в сообщении ГСЧС.

Как известно, в ночь на понедельник, 20 июля, российские войска атаковали Украину 94 ударными беспилотниками разных типов, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Напомним, 19 июля россия атаковала гражданское судно GOLDEN LEO вблизи Одесской области, которое шло на выход из украинского порта с грузом. Администрация морских портов Украины сообщила о как минимум 10 погибших.

Кроме этого, 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, пострадали четверо членов экипажа.

Также в Запорожье выросло до трех количество жертв российского обстрела, который произошел 19 июля. Спасатели деблокировали из-под завалов тело 11-летней девочки.

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