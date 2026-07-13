Стало известно, какую военную бригаду украинцы считают наиболее эффективной

Почти две трети украинцев считают самым эффективным военным группированием в нашей стране 414-ю бригаду «Птицы Мадьяра», которая набрала пиковые 49% оценок «высокоэффективная» и еще 16% – «скорее эффективная».

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Боевую работу «Птиц Мадьяра» каждый второй респондент считает безупречной и образцовой.

1 июня 2026, 18:31 От Азовстали до «Паутины»: самые дерзкие операции ГУР и СБУ «Слово и дело» рассказывает о самых известных операциях ГУР и СБУ за годы полномасштабного вторжения – от авиапрорыва в Мариуполь до операции «Паутина».

Также в ТОП-5 высокоэффективных подразделений/бригад вошли:

12-я бригада специального назначения НГУ «Азов» с показателем 40% наивысшей оценки и максимальным уровнем дополнительного одобрения «скорее эффективная» в 24%;

3-я отдельная штурмовая бригада с результатом 32% (еще 22% – «скорее эффективная»);

Спецподразделение ГУР «Кракен» – 31% (еще 23% – «скорее эффективная»);

Батальон «Волки Да Винчи», получивший 29% исключительно наивысших баллов (еще 25% – «скорее эффективная»).

Следующая группа – это группа устойчивой боевой репутации. Сюда попали еще 6 лидеров. Их уровень максимального признания удерживается в стабильном диапазоне от 20% до 25%.

Этот кластер возглавляет 93-я бригада «Холодный Яр» с показателем 25% оценок «высокоэффективная» (еще 26% – «скорее эффективная»).

Сразу за ней с тождественными результатами идут: 429-я бригада «Ахиллес» и 20-й отдельный полк «К-2», которые имеют по 23% наивысших оценок от опрошенных (еще 20% и 18% – «скорее эффективная» соответственно).

Замыкают группу лидеров с высоким уровнем оценки эффективности 13-я бригада НГУ «Хартия» с результатом 22% (еще 24% – «скорее эффективная»), 47-я механизированная бригада «Маґура» – 21% (еще 22% – «скорее эффективная») и 80-я десантно-штурмовая Галицкая бригада – 20% (еще 18% – «скорее эффективная»).

Группа уверенной боевой эффективности

В следующий численный кластер вошли одиннадцать подразделений, чья оценка наивысшей эффективности зафиксировалась в пределах 15–18%, а уровень умеренного одобрения («скорее эффективная») стабильно добавляет им еще от 16% до 23% голосов.

Показатель в 18% оценок «высокоэффективная» получили 72-я механизированная бригада им. Черных Запорожцев (еще 23% – «скорее эффективная») и 128-я отдельная горно-штурмовая бригада (еще 19% – «скорее эффективная»).

На уровне 17% максимального признания зафиксировано сразу три подразделения: 82-я десантно-штурмовая, 95-я десантно-штурмовая Полесская бригада и подразделение «Тимура» (еще 19%, 18%, 15% – «скорее эффективная» соответственно).

Результат в 16% сугубо наивысших баллов продемонстрировали 92-я штурмовая бригада им. Ивана Сирко, 24-я механизированная им. короля Данила и 10-я горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» (еще 20%, 19%, 19% – «скорее эффективная» соответственно).

Замыкают эту группу с одинаковым показателем в 15% высокой эффективности 25-я воздушно-десантная, 81-я аэромобильная бригады и 413-й отдельный полк беспилотных систем «Рейд» (еще 17%, 17%, 16% – «скорее эффективная» соответственно).

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного деятельности военных подразделений и командующих.

Кроме этого стало известно, что как минимум половина населения Украины знает о деятельности военных подразделений и бригад, которые даже не имеют масштабного медийного сопровождения и замыкают список из 44 военных организаций.

Также мы писали о самых известных операциях ГУР и СБУ за годы большой войны. Более подробно – на нашей инфографике.

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