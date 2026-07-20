ВАКС уменьшил залог бизнесмену по делу дронов для Госпогранслужбы

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей, но уменьшил со 140 до 120 млн грн размер залога, определенного в качестве альтернативы предпринимателю Роберту Степаняну в рамках дела о вымогательстве 1 млн долларов при содействии в поставке беспилотников.

Такое решение 10 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей Степаняна, но увеличила ему размер залога до 140 млн грн. Защитник предпринимателя просил снизить залог до 67 млн ​​грн.

«Ходатайство защитника об изменении меры пресечения удовлетворить частично. Уменьшить подозреваемому (Степаняну – ред.) размер альтернативного содержания под стражей меры пресечения – залога с 140 000 000 грн до 120 000 000 грн», – говорится в решении.

Напомним, по версии следствия, чиновник администрации Госпогранслужбы договорился о проведении процедур публичных закупок беспилотников подразделениями ГПСУ. Он определил условия проведения закупок в целях обеспечения победы подконтрольного его пособнику общества.

Несмотря на планы сообщников к участию в тендере, присоединилось еще одно предприятие, руководитель которого предложил более выгодное предложение – поставить 270 БПЛА за 825 млн грн.

Узнав об этом, предприниматель обратился к нему с просьбой не снижать цены на эти технические средства, поскольку уже есть договоренности о победе именно его общества. Однако новый участник все же предоставил обновленное предложение, согласно которому общая стоимость снизилась до 760 млн грн. В итоге именно новый участник и одержал победу.

Поскольку планы на получение доходов от подконтрольного общества были сорваны, лица решили извлечь выгоду от победителя тендера. Да, предприниматель начал убеждать его в необходимости предоставить взятку за беспроблемное заключение и исполнение будущего договора. Он даже организовал телефонный разговор с представителем ГПСУ, чтобы окончательно уверить его в том, что все требования предъявляются по согласованию с Администрацией ведомства. Размер неправомерной выгоды составлял 1 млн долларов (5-10 % от общей суммы будущего договора). Эти средства планировали разделить между собой и должностными лицами ГПСУ.

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