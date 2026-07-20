ВАКС уменьшил залог бизнесмену по делу дронов для Госпогранслужбы

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей, но уменьшил со 140 до 120 млн грн размер залога, определенного в качестве альтернативы предпринимателю Роберту Степаняну в рамках дела о вымогательстве 1 млн долларов при содействии в поставке беспилотников.
Такое решение 10 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Как известно, Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей Степаняна, но увеличила ему размер залога до 140 млн грн. Защитник предпринимателя просил снизить залог до 67 млн грн.
«Ходатайство защитника об изменении меры пресечения удовлетворить частично. Уменьшить подозреваемому (Степаняну – ред.) размер альтернативного содержания под стражей меры пресечения – залога с 140 000 000 грн до 120 000 000 грн», – говорится в решении.
Напомним, по версии следствия, чиновник администрации Госпогранслужбы договорился о проведении процедур публичных закупок беспилотников подразделениями ГПСУ. Он определил условия проведения закупок в целях обеспечения победы подконтрольного его пособнику общества.
Несмотря на планы сообщников к участию в тендере, присоединилось еще одно предприятие, руководитель которого предложил более выгодное предложение – поставить 270 БПЛА за 825 млн грн.
Узнав об этом, предприниматель обратился к нему с просьбой не снижать цены на эти технические средства, поскольку уже есть договоренности о победе именно его общества. Однако новый участник все же предоставил обновленное предложение, согласно которому общая стоимость снизилась до 760 млн грн. В итоге именно новый участник и одержал победу.
Поскольку планы на получение доходов от подконтрольного общества были сорваны, лица решили извлечь выгоду от победителя тендера. Да, предприниматель начал убеждать его в необходимости предоставить взятку за беспроблемное заключение и исполнение будущего договора. Он даже организовал телефонный разговор с представителем ГПСУ, чтобы окончательно уверить его в том, что все требования предъявляются по согласованию с Администрацией ведомства. Размер неправомерной выгоды составлял 1 млн долларов (5-10 % от общей суммы будущего договора). Эти средства планировали разделить между собой и должностными лицами ГПСУ.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»