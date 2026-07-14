Экс-комбрига 155-й ОМБР взяли под стражу

Бывшему командиру 155-й ОМБр «Анна Киевская» Станиславу Лучанову, которого подозревают в организации убийства двух братьев Мосейчуков, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Суд взял под стражу Лучанова на срок в 60 суток без альтернативы в виде залога.

Как известно, его подозревают в организации убийства двух братьев, мирных жителей Киевщины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

11 июля 2026, 17:32 Комбриг 155-й бригады самовольно покинул место службы на фоне скандала с похищением гражданских Командир 155-й ОМБр Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его местонахождение устанавливают.

Как сообщает «Суспільне», в суде Лучанов заявил, что не признает свою вину и не соглашается с обвинением. В частности, экс-комбриг заявил, что не находился в СОЧ (самовольном оставлении части), а «ушел в отпуск, а затем был на больничном», поэтому не мог отдавать приказы о похищении и убийстве братьев Мосейчуков.

Тем не менее он готов сотрудничать со следствием и «поддерживает» избранную меру пресечения.

Также Лучанов заявил журналистам, что никогда не видел братьев, тела которых нашли на территории части. Остальное, по его словам, установит следствие.

Также во время заседания прокурор сообщил детали, которые ранее не были известны. По его словам, убийство Лучанов поручил подчиненному – командиру батальона 155-й бригады Алексею Долголенко. Одному из убитых братьев выстрелили в голову один раз, другому – восемь.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июня семь человек проникли во двор двух братьев из села Калиновка на Киевщине и силой вывезли их в неизвестном направлении. По версии следствия, мотивом стала месть за бытовой конфликт братьев с женой Лучанова, а тела погибших позже обнаружили в лесополосе в Полтавской области.

11 июля СМИ написали, что командир бригады самовольно оставил воинскую часть, после чего правоохранители объявили его в розыск. Девятерых его подчиненных тогда же отстранили от службы из-за подозрения в причастности к исчезновению мужчин.

Вечером Лучанову официально сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве.

Кроме этого стало известно, что до 155-й ОМБр Лучанов занимал должность начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка «Скала», который ранее также оказался в центре скандала. Журналисты-расследователи заявляли о возможных пытках, жестоком обращении и гибели как минимум 26 бойцов этого полка при различных обстоятельствах.

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