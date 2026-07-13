Правоохранители задержали комбрига 155-й ОМБр Станислава Лучанова

В Киеве задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова, которого подозревают в причастности к похищению и убийству двух гражданских на Киевщине.

Об этом украинским СМИ сообщили в Офисе Генпрокурора. Информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил ему о задержании еще одного фигуранта дела о жестоком убийстве двух жителей села Калиновка Киевской области.

По словам главы государства, на данный момент по делу уже задержаны 10 человек, среди которых военнослужащие и бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады. Зеленский подчеркнул, что все обстоятельства их действий будут тщательно проверены, а виновные понесут справедливое наказание.

Президент подчеркнул, что речь идет о деле, которое имеет значение не только для общины Калиновки или Киевщины, но и для всей страны. По его словам, установление полной картины преступления и привлечение к ответственности всех причастных является принципиальной задачей.

«Сегодня руководитель области вместе с начальником полиции области общались также с общиной Калиновки. Важно, что люди помогают защищать справедливость для семьи Мосейчуков. Все, что было обещано людям во время этого общения, должно быть реализовано в полном объеме. Спасибо всем, кто помогает, и представителям медиа – за неравнодушие», – добавил президент.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркнул, что масштабная работа полиции совместно с прокуратурой дала результат – задержание организованной преступной группы.

«Расследования не происходят в прямом эфире, не обо всем можно сразу говорить. Проведена масштабная работа полиции совместно с прокуратурой и она дала результат – задержание организованной преступной группы», – говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля Военная служба правопорядка сообщила о разоблачении организованной группы, участников которой подозревают в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских на Киевщине.

За данным следствия, после совместной спецоперации ВСП и Национальной полиции подозрения объявили бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Станиславу Лучанову, а также другим установленным участникам группы. Им инкриминируют незаконное лишение свободы и умышленное убийство двух людей.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что экс-комбриг самовольно оставил воинскую часть. В то же время всех военнослужащих, фигурирующих в уголовном производстве, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По информации СМИ, жертвами преступления стали братья Максим и Роман Мосейчуки, один из которых был ветераном российско-украинской войны.

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