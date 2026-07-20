Кир Стармер официально покинул пост премьер-министра Великобритании. 20 июля он выступил с прощальной речью у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

Об этом сообщает BBC.

17 июля 2026, 13:16 Смена премьера Британии: что известно о предполагаемом преемнике Стармера Энди Бернеме Что известно о лидере британских лейбористов Энди Бернеме, который может возглавить правительство Британии после Кира Стармера – на инфографике Слово и дело.

В ходе обращения политик назвал возможность возглавлять британское правительство «привилегией всей жизни» и выразил убеждение, что за время его пребывания в должности Великобритания стала сильнее и справедливее.

После выступления Стармер отправился в Букингемский дворец, где должен официально сообщить королю Чарльзу III о своей отставке и завершить процедуру сложения полномочий.

Кир Стармер возглавлял правительство с июля 2024 года после убедительной победы Лейбористской партии на досрочных парламентских выборах, где она получила более 400 из 650 мест в Палате общин.

После неудачного выступления лейбористов на местных выборах 22 июня Стармер объявил о намерении покинуть посты премьер-министра и лидера партии. До избрания нового главы лейбористов – Энди Бернема – он продолжал исполнять обязанности главы правительства.

Напомним, британская газета Observer писала, что Стармер интересуется возможностью стать генеральным секретарем НАТО. Должность может освободиться после завершения срока Марка Рютте в 2028 году.

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