Кир Стармер официально покинул пост премьер-министра Великобритании. 20 июля он выступил с прощальной речью у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.
Об этом сообщает BBC.
В ходе обращения политик назвал возможность возглавлять британское правительство «привилегией всей жизни» и выразил убеждение, что за время его пребывания в должности Великобритания стала сильнее и справедливее.
После выступления Стармер отправился в Букингемский дворец, где должен официально сообщить королю Чарльзу III о своей отставке и завершить процедуру сложения полномочий.
Кир Стармер возглавлял правительство с июля 2024 года после убедительной победы Лейбористской партии на досрочных парламентских выборах, где она получила более 400 из 650 мест в Палате общин.
После неудачного выступления лейбористов на местных выборах 22 июня Стармер объявил о намерении покинуть посты премьер-министра и лидера партии. До избрания нового главы лейбористов – Энди Бернема – он продолжал исполнять обязанности главы правительства.
Напомним, британская газета Observer писала, что Стармер интересуется возможностью стать генеральным секретарем НАТО. Должность может освободиться после завершения срока Марка Рютте в 2028 году.
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