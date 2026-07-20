СБУ подвела итоги еще одной недели 40-дневной операции: какие стратегические объекты рф поражены

Служба безопасности Украины подвела итоги прошедшей недели 40-дневной кампании дальнобойных ударов по стратегическим военным и топливно-энергетическим объектам россии. В течение 13-19 июля под удары СБУ попало много важных целей врага.

Об этом сообщает СБУ на странице в Telegram.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Одной из главных целей стал военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области, беспилотники СБУ преодолели около 800 км и смогли уничтожить стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Самолет получил критические повреждения – у него полностью оторвана хвостовая часть.

При этом дроны СБУ нанесли успешные удары по «теневому флоту» рф, все суда относятся к классу Suezmax – крупным морским танкерам, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов. В частности, поражены:

танкер Louise 1 – морские дроны СБУ «Мамай» поразили подсанкционное судно, которое транспортировало российскую нефть в обход международных ограничений. Только в 2026 году танкер перевез почти 3 млн тонн нефти марки Urals.

танкер Banda – он перевозил российскую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка. Во время атаки российская авиация пыталась уничтожить морские дроны СБУ, однако безуспешно.

танкер Avero – это подсанкционное судно транспортировало российскую нефть, в частности в Китай и Индию.

В Черном море также уничтожены два патрульных катера проекта 12150 «Мангуст». В течение недели украинские беспилотники также атаковали авиабазу «Багерово» во временно оккупированном Крыму, где поражены ангары с военной техникой и специальным оборудованием.

Помимо топливной инфраструктуры, украинские силы атаковали ряд военных целей. Были уничтожены три стационарные радиолокационные станции, которые использовались российскими войсками для обнаружения украинских морских безэкипажных систем и ударных беспилотников.

На территории временно оккупированных Запорожской, Донецкой и Херсонской областей нанесены удары по местам дислокации экипажей ударных БпЛА, уничтожены склады беспилотников, пункты временной дислокации технического персонала сборочных цехов и мастерских.

Поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения в временно оккупированных Крыму и Луганской области, склады материально-технического обеспечения, стоянки военного логистического транспорта, а также ремонтные базы вооружения и военной техники на ВОТ Украины.

СБУ также сообщила о поражении резервуарного парка нефтебазы в населенном пункте Вязники (Ставропольский край), расположенной в 600 км от государственной границы Украины. А еще целью СБУ стал комплекс перегрузки нефтепродуктов в порту «Кавказ», где поражены три резервуара с нефтепродуктами.

Также под удары попали автомобильные паромы «Лаврентий» и «Панагия» в порту «Кавказ». В то же время, на паромном терминале «Крым» в Керчи поражены автомобильные паромы «Ейск» и «Мария», которые использовались для обеспечения российской военной группировки.

При этом на грузовой железнодорожной станции «Кавказ» дронами СБУ поражен железнодорожный состав с цистернами.

Напомним, в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем ВСУ атаковали 59 российских целей. Под удар попали 13 энергоузлов на оккупированных территориях и четыре судна теневого флота рф в Черном море.

Также в ночь на 20 июля СБС атаковали российские танкеры и сухогрузы в Черном и Азовском морях.

Тогда как ночью 17 июля «Птицы Мадьяра» поразили еще 12 судов российского «теневого флота».

Ранее Служба безопасности Украины подвела итоги первой недели 40-дневной кампании дальнобойных ударов.

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