Военные впервые атаковали оккупантов FPV-дронами, запущенными с морских катеров

Национальная безопасность
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Украинские морские пехотинцы впервые применили FPV-дроны, запущенные с безэкипажных катеров Barracuda. В районе Железного Порта были поражены техника, логистика и позиции российских войск.
Суспільне

Украинские морские пехотинцы впервые провели боевую операцию с применением FPV-дронов, которые запускались с безэкипажных катеров Barracuda. Удары были нанесены по российским позициям вблизи временно оккупированного Железного Порта на Херсонщине.

Об этом сообщили в 40-й отдельной бригаде морской пехоты.

При выполнении задания группа безэкипажных катеров попала под интенсивный вражеский обстрел. Для уничтожения одного из катеров российские военные использовали четыре барражирующих боеприпаса «Ланцет», в результате чего он был потерян.

Несмотря на это, другие катера успешно добрались до определенного района и обеспечили запуск ударных FPV-дронов.

После проведения дополнительной воздушной разведки беспилотники атаковали ряд целей противника. В частности, были поражены вражеская техника и логистические маршруты, замаскированные позиции, а также места сосредоточения личного состава российских войск в районе Железного Порта.

Ранее также сообщали, что бойцы 123-й отдельной бригады территориальной обороны впервые в мире провели боевую операцию, во время которой доставили и высадили наземный роботизированный комплекс на оккупированный берег с помощью беспилотной морской платформы.

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