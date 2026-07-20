Двое бойцов «Скалы» попали в плен рф в Константиновке – заявление полка

В понедельник, 20 июля, 425 отдельный штурмовой полк «Скала» опубликовал заявление, в котором подтвердил плен своих побратимов в Константиновке.

Обращение военные разместили в соцсети Фейсбук, где призвали не распространять фейки и российские манипуляции.

«425 отдельный штурмовой полк «Скала» знает о распространенной российскими ресурсами информации относительно плена наших военнослужащих. В настоящее время продолжается работа по установлению всех обстоятельств происшествия», – говорится в заявлении.

18 июня 2026, 16:43 Ключевое сражение лета: что происходит в Константиновке Прогнозы по Константиновке нельзя назвать оптимистичными – россияне пытаются использовать ту же тактику, что и в Покровске.

В частности, в «Скале» сообщили, что российская пропаганда использует отдельный эпизод боя как опровержение результатов всей операции в Константиновке.

«Это манипуляция. Боевые действия за город продолжаются, а отдельные успехи или потери сторон не меняют общей картины боя. Для полка плен побратимов – это чрезвычайно болезненное известие. Но самое главное, что наши бойцы остались живы, и полк будет способствовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой», – добавили военные.

Также в сообщении указано, что Силы обороны взяли в плен двух оккупантов.

«Война не состоит только из побед. Успешное выполнение боевой задачи не означает отсутствия потерь. После любой зачистки противник пытается вернуть утраченные позиции и проводит контратаки», – добавили бойцы «Скалы».

В заявлении, в частности, подчеркнули, что демонстрация пленных не означает захват Константиновки или поражение полка, а является инструментом российской пропаганды для деморализации общества.

Напомним, 18 июля украинские военные сообщили, что им удалось зачистить центральную часть города Константиновка в Донецкой области. 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» поднял украинский флаг над городом.

20 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Константиновке Донецкой области находятся до 145 российских военных. Украинские защитники продолжают контрдиверсионные операции и ликвидируют вражеские группы, пытающиеся закрепиться в городе.

А в начале июля российский диктатор владимир путин заявил о якобы захвате россиянами Константиновки в Донецкой области. Но президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что слова путина – очередная российская ложь.

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