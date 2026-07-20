Оккупанты снова ударили УАБами по Запорожью, есть жертва и раненые

Сегодня утром, 20 июля, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Один человек погиб, еще пять – ранены в результате вражеской атаки на Запорожье», – говорится в сообщении.

Согласно словам Федорова, около 11:00 российские управляемые авиабомбы попали по областному центру, разрушив и повредив жилые и нежилые здания.

По данным местных властей, сейчас пятерым раненым гражданским оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в воскресенье, 19 июля, российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по жилому кварталу Запорожья, попав в многоэтажку.

Уже сегодня в Запорожье возросло количество жертв российского обстрела, спасатели деблокировали из-под завалов тело 11-летней девочки.

А днем ранее, 18 июля, российские оккупанты атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего ранения получили пять человек, среди них есть дети.

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