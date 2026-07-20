СБС атаковали российские танкеры и сухогрузы в Черном и Азовском морях

Национальная безопасность
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Силы беспилотных систем сообщили о поражении семи российских судов, семи энергоузлов в Крыму и шести элементов ПВО рф.
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Силы беспилотных систем сообщили о результатах операций в ночь на 20 июля, во время которых было поражено семь российских судов, ряд энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и шесть элементов противовоздушной обороны рф.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму«Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

В частности, в рамках операции «МоЛоЧКа», в Черном и Азовском морях были поражены семь судов – три танкера и четыре сухогруза.

Во время операции «Крымский рубильник off» беспилотники атаковали семь энергоузлов и электроподстанций в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и других населенных пунктах временно оккупированного Крыма.

Кроме того, в рамках операции «ППОпад», по данным СБС, было уничтожено шесть элементов российской системы ПВО в Ейске, Приморско-Ахтарске и Камышеватском. Среди пораженных целей – зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», радиолокационные комплексы «Небо-СВ» (две единицы), «Небо-У», «Каста 2Е2» и «Гамма С1М».

В СБС также подвели итоги отдельных операций за период с 1 по 20 июля. По их данным, в рамках операции «МоЛоЧКа» было поражено 183 суда так называемого теневого флота рф, из которых 119 – в Азовском море и 64 – в Черном.

В Силах беспилотных систем подчеркнули, что операции по уничтожению военной, энергетической и логистической инфраструктуры российских оккупационных сил в Крыму будут продолжаться.

Напомним, в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем ВСУ атаковали 59 российских целей. Под удар попали 13 энергоузлов на оккупированных территориях и четыре судна теневого флота рф в Черном море.

В то время как ночью 17 июля «Птахи Мадьяра» поразили еще 12 судов российского «теневого флота».

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