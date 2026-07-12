СМИ раскрыли, кем были братья, в похищении и убийстве которых подозревают экс-командира 155-й ОМБр

Стали известны имена двух гражданских, в убийстве которых подозревают бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады и его предполагаемых сообщников.

Об этом рассказали журналисты «Hromadske».

11 июля 2026, 17:32 Комбриг 155-й бригады самовольно покинул место службы на фоне скандала с похищением гражданских Командир 155-й ОМБр Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его местонахождение устанавливают.

По данным медиа, погибшими являются братья Максим и Роман Мосейчуки, один из них был ветераном российско-украинской войны.

Брат погибших Сергей рассказал, что их отец погиб на фронте.

«У нас отец погиб на войне. Один из братьев служив в Национальной гвардии Украины. Тоже с первых дней защищал Украину. Он был и гранатометчиком, и штурмовиком. Их обоих списали по отцу», – сказал брат погибших.

Известно, что отец, Сергей Мосейчук, служил в 28-м стрелковом батальоне. 20 июля 2023 года военный погиб на фронте после того, как его автомобиль подорвался на мине.

Также, Hromadske сообщает, что Максима и Романа Мосейчуков, которых похитили и убили в Киевской области, якобы могли похитить из-за конфликта с женой бывшего командира 155-й бригады Станислава Лучанова. По крайней мере, такую информацию рассказали жители села, где жили братья.

По словам местных, жена Лучанова якобы неоднократно жаловалась на шум мотоциклов, который мешал ее ребенку. Перед похищением военные 155-й бригады ходили по селу со списком и расспрашивали о владельцах мотоциклов. В нем был брат погибших – Сергей Мосейчук.

Местные также рассказали, что в ночь похищения в селе были слышны выстрелы, а об исчезновении братьев позже сообщила полиция.

Официального подтверждения того, что именно этот конфликт стал мотивом преступления, на данный момент нет.

Напомним, 11 июля Военная служба правопорядка сообщила о разоблачении организованной группы, которую подозревают в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских в Киевской области.

По данным следствия, после совместной спецоперации с Национальной полицией о подозрении сообщили бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады, которого СМИ идентифицируют как Станислава Лучанова, а также другим установленным участникам дела. Им инкриминируют незаконное лишение свободы и умышленное убийство двух гражданских.

Тем временем Генеральный штаб ВСУ уточнил, что местонахождение экс-комбрига, который самовольно оставил воинскую часть, до сих пор устанавливают правоохранители. Все военнослужащие, фигурирующие в уголовном производстве, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

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