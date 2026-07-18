Инцидент в Шахтерском: командира «Волков да Винчи» привлекли к дисциплинарной ответственности

Командира 108 отдельного штурмового батальона беспилотных систем Сергея Филимонова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за противоправных действий его подчиненных в Шахтерском на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

13 июля 2026, 12:13 Результаты соцопроса на тему «Оценка деятельности военных подразделений и командующих» Самыми узнаваемыми боевыми бригадами среди украинцев являются Азов, Волки да Винчи, Птахи Мадяра, Холодный Яр, Лють. Также много опрошенных осведомлены о деятельности Хартии и Кракена.

Командование подчеркивает, что с мая этого года продолжалось служебное расследование, касавшееся «противоправных действий военнослужащих 108 отдельного штурмового батальона беспилотных систем 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины».

«Речь идет о результатах служебного расследования происшествия, которое произошло 01 мая 2026 года в городе Шахтерское на Днепропетровщине. Тогда правоохранители задержали троих военнослужащих 108 ошб», – говорится в заявлении Генштаба.

Уточняется, что военным было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство».

Служебным расследованием установлено, что майор Филимонов допустил нарушение требований ряда статей Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы ВСУ. Кроме майора дисциплинарные взыскания наложили и на других военнослужащих его воинской части.

В то же время, Филимонов в своем телеграм-канале сообщил, что «получил выговор от Сырского» (главкома ВСУ Александра Сырского – ред.).

Как известно, в Днепропетровской области правоохранители задержали троих мужчин, которых подозревают в нападении, стрельбе и похищении человека. Инцидент произошел вечером 1 мая в городе Шахтерское Синельниковского района, а причастными к происшествию называли бойцов «Вулфов да Винчи».

Напомним, бывшему командиру 155-й ОБМР Станиславу Лучанову, которого подозревают в организации убийства двух братьев Мосейчуков, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, недавно стало известно, какую военную бригаду украинцы считают наиболее эффективной.

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