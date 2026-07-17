Покушение на Ермолаева: СБУ возобновила видеозапись с моментом взрыва

Службе безопасности Украины удалось восстановить видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксирован момент покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

16 июля 2026, 03:58 Ермолаев впервые сделал заявление после покушения в Монако и озвучил свои подозрения Бизнесмен Вадим Ермолаев впервые прокомментировал взрыв в Монако, в результате которого пострадали он, его жена и сын.

Он рассказал, что камеру установили недалеко от места преступления заранее, чтобы зафиксировать момент выполнения заказа и получить подтверждение его результата. После совершения преступления запись была удалена, однако специалисты СБУ смогли восстановить утраченные данные.

Генпрокурор поблагодарил сотрудников СБУ, Национальной полиции, следователей и прокуроров за профессиональную и скоординированную работу.

«Продолжаем работать над установлением всех обстоятельств преступления, роли каждого причастного и привлечением виновных к ответственности. Ни одно доказательство не останется без внимания следствия. Работаем дальше», – добавил Кравченко.

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако прогремел взрыв, который впоследствии французские правоохранители квалифицировали как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек.

Позже следователи выяснили, что взрывчатку заложила украинка Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. К расследованию также присоединился Офис Генпрокурора Украины, который инициировал создание международной следственной группы.

Впоследствии в СБУ заявили, что подозреваемую в покушении нашли мертвой. В ее убийстве заподозрили двух мужчин – сотрудника ГУР МОУ Владислава Реута и экс-сотрудника СБУ Виталия Жиковича. 9 июля Печерский суд Киева отправил обоих под арест без права на залог.

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