Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако

Главной подозреваемой по делу о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако является гражданка Украины Анастасия Березовская.

Информация о ней появилась на сайте Интерпола.

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Согласно описанию, Анастасии Березовской 39 лет. Она родилась в Украине и имеет украинское гражданство, в настоящее время проживает в Германии. Следствие считает, что именно она оставила пакет со взрывным устройством возле дома Ермолаева в Монако.

Прокуратура Монако 2 июля санкционировала её арест. Также подтверждено, что в отношении Березовской уже выдано «красное уведомление» Интерпола, которое предусматривает её задержание для дальнейшей экстрадиции.

По данным следствия, во время предполагаемого совершения преступления женщина была одета в чёрную шляпу и пыталась скрыть свою внешность. Из-за этого сначала правоохранители предполагали, что к инциденту причастен мужчина.

Расследование продолжается: французские и монакские правоохранители устанавливают возможных соучастников, а также выясняют полную цепочку организации взрыва и мотивы нападения. В настоящее время дело квалифицировано как покушение на убийство, а не как теракт, как сообщалось ранее.

Напомним, 29 июня возле дома подсанкционного днепровского застройщика Вадима Ермолаева взорвалась заложенная неизвестным бомба. Тогда премьер-министр Монако Кристоф Мирман назвал происшествие терактом.

Сам бизнесмен получил ранения, но был в сознании во время госпитализации.. В то же время сообщалось о тяжёлых травмах у пострадавшей женщины, которая находилась рядом с Ермолаевым в момент взрыва. Медикам пришлось частично ампутировать ей ноги.

Накануне стало известно, что правоохранители Монако установили личность подозреваемой во взрыве, в результате которого тяжёлые ранения получил украинский бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев, а также ещё двое людей. Прокуратура княжества уже выдала ордер на её арест.

Как известно, Ермолаев живёт в Монако с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С 2023 года на него наложены украинские санкции — из-за торговли алкоголем во временно оккупированном Крыму.

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