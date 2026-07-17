Войска рф нанесли удар по Харькову: погиб мужчина, среди пострадавших есть дети

Национальная безопасность
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Оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки погиб мужчина, еще девять человек получили ранения.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российская армия в пятницу, 17 июля, нанесла удар по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки погиб мужчина, еще девять человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации местных властей, ранения получили, в частности, 7-летний и 2-летний мальчики, а также двое мужчин в возрасте 24 и 50 лет.

В результате российского удара также загорелся гражданский автомобиль. На месте работают экстренные службы, а бригады скорой помощи переведены на усиленный режим работы.

Синегубов также призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.

Напомним, 17 июля оккупанты ударили дронами по Николаеву. В результате попадания одного из вражеских «шахедов» в гражданские суда погибли два человека.

Кроме того, сообщалось, что россияне атаковали спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области, есть пострадавший.

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