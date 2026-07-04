СМИ узнали новые подробности о состоянии Ермолаева и его спутницы после взрыва в Монако

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Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший во время взрыва в Монако, вышел из комы. Его спутница Анна Насобина остается в критическом состоянии после нескольких ампутаций, а 13-летний мальчик продолжает лечение.
Фото: AP

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получивший ранения в результате взрыва в Монако, вышел из комы. В то же время его спутница Анна Насобина продолжает находиться в критическом состоянии, а врачи и дальше борются за ее жизнь.

Об этом сообщает французское издание Nice-Matin.

Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на Ермолаева в МонакоИнтерпол опубликовал данные о главной подозреваемой по делу о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Женщина объявлена в международный розыск.

По информации журналистов, Ермолаев проходит лечение в больнице Марселя. Его состояние значительно улучшилось, врачи отмечают положительную динамику, и он уже пришел в сознание после полученных во время взрыва травм.

В то же время Анна Насобина, также пострадавшая в результате инцидента, остается в больнице в Ницце. Она перенесла несколько сложных операций, в частности ампутацию обеих ног. По данным издания, в последние дни женщине провели масштабное переливание крови. Медики опасаются, что из-за тяжести травм она может потерять зрение, слух и способность говорить. Ее жизнь до сих пор находится под угрозой.

Также во время взрыва пострадал 13-летний мальчик. Он проходит лечение в детской больнице в Ницце. По информации французских медиа, его состояние стабильное и угрозы жизни нет.

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв. Французские правоохранители квалифицировали инцидент как возможное покушение на жизнь украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек.

Сначала следствие считало, что взрывчатку оставил мужчина, однако впоследствии установило, что исполнителем является женщина. Главной подозреваемой по делу является гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол уже объявил в международный розыск.

К расследованию подключился и Офис Генерального прокурора Украины. На данный момент открыто уголовное производство и инициировано создание совместной международной следственной группы.

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