Россияне атаковали спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области

Национальная безопасность
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Войска рф в пятницу, 17 июля, нанесли повторный удар беспилотниками по спасателям, есть пострадавший.
Фото: t.me/dsns_telegram

Российские оккупационные войска в пятницу, 17 июля, нанесли повторный удар беспилотниками по спасателям в Запорожской области, есть пострадавший.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Там рассказали, что чрезвычайщики попали под атаку во время тушения пожара в экосистеме, возникшей в результате российского удара.

Из-за повторной атаки один из сотрудников службы получил осколочные ранения. Мужчину госпитализировали, он находится под наблюдением медиков.

Напомним, 17 июля оккупанты ударили ударными дронами по Николаеву. В результате попадания одного из вражеских «шахедов» в гражданские суда погибли двое украинцев.

А 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще 10 гражданских получили ранения, среди них трое детей.

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