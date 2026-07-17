Повреждения критические: СБУ ударила по «Энгельсу» и уничтожила Ту-95

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили стратегический бомбардировщик российской федерации Ту-95 на военном аэродроме «Энгельс».

Об этом сообщает СБУ в Телеграм-канале 17 июля, добавляя, что повреждения военного самолета критические.

«Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию, уничтожив стратегический бомбардировщик Ту-95 на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области рф. Дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 800 километров до цели», – говорится в сообщении СБУ.

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По предварительным данным, у бомбардировщика Ту-95, который систематически использовался для нанесения массированных ракетных ударов по Украине, полностью оторвана хвостовая часть.

«СБУ системно уничтожает важные элементы российской военной машины. Каждый ликвидированный стратегический бомбардировщик – это десятки незапущенных ракет по украинским городам, спасенные жизни украинцев и десятки миллионов долларов безвозвратных потерь для врага. Российская стратегическая авиация больше не может чувствовать себя в безопасности даже на своих самых отдаленных военных аэродромах», – заявили в ведомстве.

Напомним, также в ночь на 17 июля бойцы 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» поразили еще 12 судов «теневого флота» российской федерации в Черном море.

Громко было и в оккупированной Керчи. В результате атаки беспилотников там зафиксировали пожары на железнодорожной станции, вблизи нефтебазы и неподалеку от электроподстанции.

А накануне морские дроны СБУ поразили два подсанкционных танкера рф с нефтью в Черном море.

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