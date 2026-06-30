Теракт в Монако: в МИД пока не могут подтвердить, что пострадавшие являются гражданами Украины

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что пока не может официально подтвердить украинское гражданство пострадавших в результате взрыва в Монако.

Заявление внешнеполитического ведомства приводит Укринформ.

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В ведомстве сообщили, что посольство Украины во Франции, отвечающее также за Монако, находится в постоянном контакте с местной полицией, медицинскими учреждениями и судебными органами.

По данным МИД, правоохранители Монако приступили к расследованию, активировали экстренный план безопасности и продолжают розыск подозреваемого.

«По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали три человека – члены семьи украинского происхождения. Пока официальными каналами осуществляется идентификация пострадавших, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины», – говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что украинские дипломаты работают на месте происшествия.

Накануне, как сообщили СМИ, в доме подсанкционного застройщика из Днепра Вадима Ермолаева произошел взрыв. Премьер-министр Монако Кристоф Мирманд заявил, что это был теракт. Местные власти сообщали, что на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролл взорвалась бомба, которую заложил мужчина. Пока правоохранители его не нашли.

Ермолаев живет в Монако с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. С 2023 года на него наложены украинские санкции – из-за торговли алкоголем в временно оккупированном Крыму.

По данным журналистов, пострадавшей жене подсанкционного бизнесмена врачи частично ампутировали ноги.

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