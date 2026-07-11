Прокурор Монако рассказал, на каком этапе расследование покушения на Ермолаева

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что следствие пока не определило основную версию в деле о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. По его словам, правоохранители одинаково тщательно проверяют все возможные мотивы и обстоятельства преступления.

Об этом сообщает Le Figaro.

3 июля 2026, 21:58 Покушение на Ермолаева в Монако: ОГП инициировал создание международной следственной группы ОГП открыл уголовное производство и инициировал создание следственной группы для расследования покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева.

По словам прокурора, на данный момент ни одна версия не имеет приоритета, ни касательно происхождения взрывного устройства, ни касательно мотивов нападения.

«Ни одна версия сегодня не является приоритетной», – заявил Стефан Тибо.

Он также подтвердил, что уже провел длительную видеоконференцию со своим коллегой из Киева. В то же время комментировать украинскую часть расследования прокурор отказался.

На данный момент уголовное производство в Монако открыто по статьям о покушении на убийство, размещении взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом и участии в преступной группировке.

По словам Тибо, правовая квалификация дела может быть изменена после того, как следователи получат материалы от украинских правоохранителей и других государств, которые также проводят расследование.

Кроме того, в ближайшее время в Монако планируют провести оперативное совещание, в ходе которого оформят запросы о международной правовой помощи. Это позволит правоохранительным органам разных стран официально обмениваться материалами по делу.

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв, который французские правоохранители квалифицировали как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек.

Позже следствие установило, что исполнителем подрыва была женщина – гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. К делу также подключился Офис Генпрокурора Украины, инициировав создание международной следственной группы.

По последним данным, раненый Ермолаев уже вышел из комы, в то время как его спутница Анна Насобина до сих пор находится в критическом состоянии.

Вскоре СБУ подтвердила гибель самой Анастасии Березовской, которую подозревали в совершении покушения на Ермолаева. В ее убийстве заподозрили двух мужчин: сотрудника ГУР МОУ Владислава Реута и экс-сотрудника СБУ Виталия Жиковича – 9 июля Печерский суд Киева арестовал обоих без права внесения залога.

При этом в ГПСУ отмечали, что подозреваемая в покушении Березовская въехала на территорию Украины законно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.