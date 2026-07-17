Кабмин официально назначил исполняющих обязанности министра обороны и главы МИД

Кабинет министров по согласованию с президентом назначил временных исполняющих обязанности министра обороны и министра иностранных дел.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Согласно решению Кабмина, временным исполняющим обязанности министра обороны стал Евгений Хмара, а обязанности министра иностранных дел будет исполнять Андрей Сибига.
Корецкий подчеркнул, что кадровые решения приняты с целью сохранения стабильной работы оборонного и дипломатического направлений.
«Реорганизуем также структуру министерств в соответствии с решениями парламента. Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничивали направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта», – добавил премьер.
Напомним, в четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.
Хмара до этого занимал должность врио Службы безопасности Украины, а Сибига возглавлял МИД в правительстве Юлии Свириденко. Должности главы Минобороны и МИД являются исключением, их кандидатуры вносит президент, и за них нардепы будут голосовать отдельно.
Ранее Корецкий заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.
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