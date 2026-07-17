Кабмин официально назначил исполняющих обязанности министра обороны и главы МИД

Кабинет министров по согласованию с президентом назначил временных исполняющих обязанности министра обороны и министра иностранных дел.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

16 июля 2026, 18:17 От Гелетея до Федорова: как Рада голосовала за назначение министров обороны Как парламент голосовал за назначение министрами обороны Валерия Гелетея, Степана Полторака, Андрея Загороднюка, Андрея Тарана, Алексея Резникова, Рустема Умерова, Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова.

Согласно решению Кабмина, временным исполняющим обязанности министра обороны стал Евгений Хмара, а обязанности министра иностранных дел будет исполнять Андрей Сибига.

Корецкий подчеркнул, что кадровые решения приняты с целью сохранения стабильной работы оборонного и дипломатического направлений.

«Реорганизуем также структуру министерств в соответствии с решениями парламента. Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничивали направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта», – добавил премьер.

Напомним, в четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

Хмара до этого занимал должность врио Службы безопасности Украины, а Сибига возглавлял МИД в правительстве Юлии Свириденко. Должности главы Минобороны и МИД являются исключением, их кандидатуры вносит президент, и за них нардепы будут голосовать отдельно.

Ранее Корецкий заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.

На инфографике «Слово и дело» – какие законопроекты отзовут из Рады из-за отставки правительства Юлии Свириденко.

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