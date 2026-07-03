Покушение на Ермолаева в Монако: ОГП инициировал создание международной следственной группы

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство и инициировал создание международной следственной группы для расследования покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек в Монако.

Соответствующая информация была опубликована на сайте ОГП.

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По данным следствия, 29 июня у жилого дома в Монако сработало взрывное устройство. В результате взрыва пострадали трое членов одной семьи, которых госпитализировали.

Производство расследуется по статьям Уголовного кодекса Украины о завершенном покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, и по заказу.

«Офис Генерального прокурора находится во взаимодействии с компетентными органами Княжества Монако и другими иностранными партнерами для обмена информацией и координации дальнейших процессуальных действий», – указано в заявлении.

В ОГП заявляют, что создание международной следственной группы ускорит расследование и поможет привлечь всех причастных к ответственности.

Напомним, власти княжества квалифицировали событие как теракт. Ермолаев в результате взрыва получил ранения, но находился в сознании во время госпитализации. В то же время сообщалось о тяжелых травмах у пострадавшей женщины, которая находилась рядом с Ермолаевым в момент взрыва. Медикам пришлось отчасти ампутировать ей ноги.

В пятницу, 3 июля, Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на Ермолаева.

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