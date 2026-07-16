Ермолаев впервые сделал заявление после покушения в Монако и озвучил свои подозрения

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате взрыва в Монако в конце июня, впервые публично прокомментировал инцидент. В распространенном заявлении он высказал предположение о причастности к покушению отдельных действующих сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает Nice-Matin.
Заявление, датированное 15 июля, обнародовала юридическая компания Dynasty Law & Investment, представляющая интересы бизнесмена. Аутентичность документа также подтвердил его адвокат в Монако.
В обращении Ермолаев утверждает, что, по его мнению, материалы следствия дают основания подозревать причастность отдельных действующих офицеров ГУР к организации покушения. В то же время он подчеркнул, что считает подобные утверждения предметом независимого и прозрачного расследования.
Несмотря на это, бизнесмен поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за внимание к делу и поддержку.
«Когда на кону безопасность моей семьи, установление истины и наше доверие к правосудию, эта поддержка имеет для нас огромное значение», – отметил он.
Ермолаев также подчеркнул, что его заявление не направлено против Украины или украинского народа, а касается необходимости установления всех обстоятельств взрыва.
По словам бизнесмена, взрывное устройство сработало в момент, когда рядом с ним находились жена и 13-летний сын.
«То, что мы выжили – настоящее чудо. Это была не угроза, а попытка убийства», – заявил он.
По словам Ермолаева, его жена получила тяжелые травмы с необратимыми последствиями, сын получил ожоги, переломы и другие серьезные повреждения, а сам он до сих пор находится в отделении интенсивной терапии.
Бизнесмен сообщил, что вместе с адвокатами продолжает сотрудничать со следствием и призвал власти Монако, Франции, Украины и международные институты обеспечить защиту его семьи, свидетелей и всех участников расследования до установления всех причастных к преступлению.
Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако прогремел взрыв, который впоследствии французские правоохранители квалифицировали как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек.
Позже следователи выяснили, что взрывчатку заложила украинка Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. К расследованию также присоединился Офис Генпрокурора Украины, который инициировал создание международной следственной группы.
Впоследствии в СБУ заявили, что подозреваемую в покушении нашли мертвой. В ее убийстве заподозрили двух мужчин – сотрудника ГУР МОУ Владислава Реута и экс-сотрудника СБУ Виталия Жиковича. 9 июля Печерский суд Киева отправил обоих под арест без права на залог.
Как сообщали в Госпогранслужбе, Березовская, которую объявлял в розыск Интерпол, въехала в Украину абсолютно законно.
Сообщалось, что генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что в деле о покушении на Ермолаева пока нет единой главной версии – правоохранители одинаково тщательно проверяют все возможные мотивы.
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