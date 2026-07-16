Ермолаев впервые сделал заявление после покушения в Монако и озвучил свои подозрения

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате взрыва в Монако в конце июня, впервые публично прокомментировал инцидент. В распространенном заявлении он высказал предположение о причастности к покушению отдельных действующих сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Nice-Matin.

11 июля 2026, 03:36 Прокурор Монако рассказал, на каком этапе расследование покушения на Ермолаева Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо сообщил новые подробности расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. По его словам, ни одна версия нападения на данный момент не является приоритетной, а следствие продолжается в международном сотрудничестве.

Заявление, датированное 15 июля, обнародовала юридическая компания Dynasty Law & Investment, представляющая интересы бизнесмена. Аутентичность документа также подтвердил его адвокат в Монако.

В обращении Ермолаев утверждает, что, по его мнению, материалы следствия дают основания подозревать причастность отдельных действующих офицеров ГУР к организации покушения. В то же время он подчеркнул, что считает подобные утверждения предметом независимого и прозрачного расследования.

Несмотря на это, бизнесмен поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за внимание к делу и поддержку.

«Когда на кону безопасность моей семьи, установление истины и наше доверие к правосудию, эта поддержка имеет для нас огромное значение», – отметил он.

Ермолаев также подчеркнул, что его заявление не направлено против Украины или украинского народа, а касается необходимости установления всех обстоятельств взрыва.

По словам бизнесмена, взрывное устройство сработало в момент, когда рядом с ним находились жена и 13-летний сын.

«То, что мы выжили – настоящее чудо. Это была не угроза, а попытка убийства», – заявил он.

По словам Ермолаева, его жена получила тяжелые травмы с необратимыми последствиями, сын получил ожоги, переломы и другие серьезные повреждения, а сам он до сих пор находится в отделении интенсивной терапии.

Бизнесмен сообщил, что вместе с адвокатами продолжает сотрудничать со следствием и призвал власти Монако, Франции, Украины и международные институты обеспечить защиту его семьи, свидетелей и всех участников расследования до установления всех причастных к преступлению.

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако прогремел взрыв, который впоследствии французские правоохранители квалифицировали как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек.

Позже следователи выяснили, что взрывчатку заложила украинка Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. К расследованию также присоединился Офис Генпрокурора Украины, который инициировал создание международной следственной группы.

Впоследствии в СБУ заявили, что подозреваемую в покушении нашли мертвой. В ее убийстве заподозрили двух мужчин – сотрудника ГУР МОУ Владислава Реута и экс-сотрудника СБУ Виталия Жиковича. 9 июля Печерский суд Киева отправил обоих под арест без права на залог.

Как сообщали в Госпогранслужбе, Березовская, которую объявлял в розыск Интерпол, въехала в Украину абсолютно законно.

Сообщалось, что генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что в деле о покушении на Ермолаева пока нет единой главной версии – правоохранители одинаково тщательно проверяют все возможные мотивы.

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