Зеленский провел совещание по поводу отношений с Польшей: какие решения приняли

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Президент Зеленский провел совещание, посвященное отношениям с Польшей. По его итогам был принят ряд решений, направленных на развитие диалога.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное украинско-польским отношениям. По его итогам был принят ряд решений, направленных на развитие диалога и урегулирование исторических вопросов.

Об этом президент сообщил в Telegram.

Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследованиеСамый большой кластер украинцев считает Польшу непредсказуемым и сложным соседом. И только каждый десятый житель нашей страны отмечает, что Варшава – близкий друг Киева.

Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку, которую Польша предоставила после начала полномасштабного вторжения рф. По его словам, одним из решений станет активизация дипломатического направления взаимодействия с Варшавой.

Кроме того, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, которые касаются Волынской трагедии.

«Третье: будут решения для предоставления дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы и вместе с польской стороной должны обеспечить большую способность для проведения таких работ. Четвертый: обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога Украины и Польши. Пятое: договорились с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти, о расширении возможностей института», – сообщил президент.

Зеленский добавил, что правительство и профильный парламентский комитет должны рассмотреть вопрос увеличения финансирования УИНП «для достойного представительства украинских интересов».

Напомним, ранее «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного отношениям Украины и Польши.

В частности, мы выяснили, как украинцы восприняли решение президента Польши Навроцкого о лишении Зеленского ордена.

Также стало известно, что более трети украинцев ожидают, что политики перейдут к прагматичному диалогу с Варшавой для решения исторических споров.

Кроме того, выяснилось, что почти каждый пятый украинец не одобряет нестандартное решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть орден Белого Орла в Варшаву международной доставкой «Новой почты».

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