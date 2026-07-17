Взрывы боеприпасов в Вишневом: гендиректора Кучинского взяли под стражу

Национальная безопасность
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17 июля Соломенский суд Киева избрал меру пресечения генеральному директору предприятия оборонной сферы Руслану Кучинскому. Он будет находиться под стражей до 14 сентября.
Цензор.net

Генеральному директору предприятия оборонной сферы Руслану Кучинскому, которого подозревают в причастности к детонации складов в Вишневом, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Об этом сообщает «Суспільне» в пятницу, 17 июля.

Также Кучинский не имеет права на внесение залога.

«Укроборонпром» уволил двух руководителей после взрывов складов в ВишневомПосле взрыва складов в городе Вишневое под Киевом, произошедшего в результате российской атаки, руководителей двух государственных предприятий оборонного сектора уволили с должностей из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

Гендиректора оборонного предприятия подозревают в служебной халатности, которая, по данным следствия, привела к тяжелым последствиям, в частности к гибели людей. В деле речь идет о ненадлежащем обращении с боеприпасами, что повлекло за собой их детонацию.

Адвокаты и прокуроры отказались от комментариев журналистам.

Как известно, заседание суду проходило в закрытом режиме по просьбе как адвокатов, так и прокуроров из-за «угрозы утечки информации и подрыва обороноспособности государства».

Напомним, после массированной атаки рф на Киев 6 июля на складах в Вишневом вспыхнул пожар и началась детонация, что привело к гибели 10 человек и травмированию еще 26.

После этого «Укроборонпром» уволил двух руководителей. А 14 июля об отставке сообщил и генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Позже следствие установило, что эти складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов. Это произошло из-за того, что гендиректор предприятия ненадлежащим образом организовал производственно-хозяйственную деятельность и не обеспечил выполнение требований пожарной безопасности.

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Укроборонпром Взрыв Суд Боеприпасы Склад Атака на Киев Вишневое
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