Взрывы боеприпасов в Вишневом: гендиректора Кучинского взяли под стражу

Генеральному директору предприятия оборонной сферы Руслану Кучинскому, которого подозревают в причастности к детонации складов в Вишневом, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Об этом сообщает «Суспільне» в пятницу, 17 июля.

Также Кучинский не имеет права на внесение залога.

12 июля 2026, 19:18 «Укроборонпром» уволил двух руководителей после взрывов складов в Вишневом После взрыва складов в городе Вишневое под Киевом, произошедшего в результате российской атаки, руководителей двух государственных предприятий оборонного сектора уволили с должностей из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

Гендиректора оборонного предприятия подозревают в служебной халатности, которая, по данным следствия, привела к тяжелым последствиям, в частности к гибели людей. В деле речь идет о ненадлежащем обращении с боеприпасами, что повлекло за собой их детонацию.

Адвокаты и прокуроры отказались от комментариев журналистам.

Как известно, заседание суду проходило в закрытом режиме по просьбе как адвокатов, так и прокуроров из-за «угрозы утечки информации и подрыва обороноспособности государства».

Напомним, после массированной атаки рф на Киев 6 июля на складах в Вишневом вспыхнул пожар и началась детонация, что привело к гибели 10 человек и травмированию еще 26.

После этого «Укроборонпром» уволил двух руководителей. А 14 июля об отставке сообщил и генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Позже следствие установило, что эти складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов. Это произошло из-за того, что гендиректор предприятия ненадлежащим образом организовал производственно-хозяйственную деятельность и не обеспечил выполнение требований пожарной безопасности.

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